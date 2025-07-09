Ціни на нафту зростають через загострення ситуації на Близькому Сході

Обновлено: Июль 09, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , ,

Ціни на нафту зростають через загострення ситуації на Близькому Сході

Підвищені ризики безпеки на Близькому Сході підтримують світові ціни на нафту. Попри зростання пропозиції від ОПЕК+, ціни на нафту та бензин демонструють зростання через атаки на судна у Червоному морі та підвищення цін від Саудівської Аравії для азійських покупців.

Напади хуситів і вплив на глобальне постачання

У Червоному морі тривають атаки хуситських повстанців на торговельні судна. Минулого тижня вони завдали нового удару після попередньої атаки на інше судно. Такі дії можуть:

  • підвищити ставки фрахту
  • збільшити страхові витрати для перевізників
  • зробити постачання нафти з Близького Сходу дорожчим

Водночас ізраїльська авіація вже здійснила удари у відповідь по позиціях хуситів, а США можуть долучитися до ударів.

Політика ОПЕК+ і збільшення видобутку

Попри напругу в регіоні, на ринок впливають і рішення ОПЕК+. На вихідних картель погодив збільшення видобутку нафти на 548 тисяч барелів на добу з 1 серпня, що перевищило очікування в 411 тисяч барелів. Саудівська Аравія також зазначила, що подальші аналогічні підвищення можливі, щоб тиснути на ціни та дисциплінувати членів, які перевищують квоти.

  • Мета — поступове відновлення обсягів після 2-річних скорочень на загальні 2.2 млн барелів на добу до вересня 2026 року.
  • У червні видобуток країн ОПЕК+ зріс на 360 тисяч барелів на добу до 28.10 млн барелів — максимуму за 1.5 року.

Фактори попиту та дані про запаси

Додатково підтримують ціни ознаки зростання попиту:

  • Saudi Aramco підвищила ціни на Arab Light для Азії на $1 за барель (очікували +65 центів).
  • Минулого тижня EIA повідомило про зниження запасів сирої нафти у США на 9.3% нижче сезонної 5-річної середньої.
  • Запаси бензину на 0.7% нижчі за середні, а дистилятів — на 21% нижчі за 5-річну середню.

Ризики для цін через запаси та торгівельні обмеження

Однак існують і фактори тиску на ціни:

  • Vortexa повідомила про зростання світових запасів нафти на танкерах, що стояли нерухомо понад 7 днів, на 3.6% тиждень до тижня до 79.55 млн барелів.
  • Очікування нових тарифних заходів з боку США також обмежують зростання цін.

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Оперативна інформація по ринках пального

Джерело: Terminal

За матеріалами: Barchart

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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