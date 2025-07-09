Ціни на нафту зростають через загострення ситуації на Близькому Сході

Підвищені ризики безпеки на Близькому Сході підтримують світові ціни на нафту. Попри зростання пропозиції від ОПЕК+, ціни на нафту та бензин демонструють зростання через атаки на судна у Червоному морі та підвищення цін від Саудівської Аравії для азійських покупців.

Напади хуситів і вплив на глобальне постачання

У Червоному морі тривають атаки хуситських повстанців на торговельні судна. Минулого тижня вони завдали нового удару після попередньої атаки на інше судно. Такі дії можуть:

підвищити ставки фрахту

збільшити страхові витрати для перевізників

зробити постачання нафти з Близького Сходу дорожчим

Водночас ізраїльська авіація вже здійснила удари у відповідь по позиціях хуситів, а США можуть долучитися до ударів.

Політика ОПЕК+ і збільшення видобутку

Попри напругу в регіоні, на ринок впливають і рішення ОПЕК+. На вихідних картель погодив збільшення видобутку нафти на 548 тисяч барелів на добу з 1 серпня, що перевищило очікування в 411 тисяч барелів. Саудівська Аравія також зазначила, що подальші аналогічні підвищення можливі, щоб тиснути на ціни та дисциплінувати членів, які перевищують квоти.

Мета — поступове відновлення обсягів після 2-річних скорочень на загальні 2.2 млн барелів на добу до вересня 2026 року.

У червні видобуток країн ОПЕК+ зріс на 360 тисяч барелів на добу до 28.10 млн барелів — максимуму за 1.5 року.

Фактори попиту та дані про запаси

Додатково підтримують ціни ознаки зростання попиту:

Saudi Aramco підвищила ціни на Arab Light для Азії на $1 за барель (очікували +65 центів).

Минулого тижня EIA повідомило про зниження запасів сирої нафти у США на 9.3% нижче сезонної 5-річної середньої.

Запаси бензину на 0.7% нижчі за середні, а дистилятів — на 21% нижчі за 5-річну середню.

Ризики для цін через запаси та торгівельні обмеження

Однак існують і фактори тиску на ціни:

Vortexa повідомила про зростання світових запасів нафти на танкерах, що стояли нерухомо понад 7 днів, на 3.6% тиждень до тижня до 79.55 млн барелів.

Очікування нових тарифних заходів з боку США також обмежують зростання цін.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Barchart