Зниження попиту на електроенергію в США стримує ціни на нафту

Попри прогнози спеки в окремих регіонах світу, американський ринок демонструє ознаки помірного попиту на електроенергію. Це створює передумови для стримування темпів зростання цін на нафту та нафтопродукти, оскільки споживання пального у секторі генерації залишається стабільним.

Цінова динаміка та вплив попиту на ринку нафти

У червні—липні на нафтовому ринку США спостерігається змішана динаміка попиту. Попри періоди спеки у південних та західних штатах, у центральній та східній частинах країни очікується прохолодніша погода. Це знижує попит на електроенергію для кондиціонування повітря, а відтак обмежує споживання пального на ТЕС.

Водночас попит на електроенергію у США демонструє помірне зростання:

Виробництво електроенергії в США (нижні 48 штатів) за тиждень до 28 червня зросло на 3.2% р/р до 99,357 ГВт·год.

За 52-тижневий період виробництво збільшилося на 2.5% р/р до 4,246,983 ГВт·год.

Це створює підтримку для попиту на нафту та нафтопродукти в енергетичному секторі, але без різкого сплеску. Загалом очікується збереження стабільності на ринку попри сезонні коливання температури.

Перспективи для ринку

Фактор погодних умов залишається ключовим драйвером короткострокових змін попиту. Прохолодніші прогнози для середини липня у США можуть і надалі обмежувати приріст споживання електроенергії, що важливо враховувати трейдерам і операторам паливного ринку.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Barchart