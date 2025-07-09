Зниження попиту на електроенергію в США стримує ціни на нафту

Обновлено: Июль 09, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Зниження попиту на електроенергію в США стримує ціни на нафту

Попри прогнози спеки в окремих регіонах світу, американський ринок демонструє ознаки помірного попиту на електроенергію. Це створює передумови для стримування темпів зростання цін на нафту та нафтопродукти, оскільки споживання пального у секторі генерації залишається стабільним.

Цінова динаміка та вплив попиту на ринку нафти

У червні—липні на нафтовому ринку США спостерігається змішана динаміка попиту. Попри періоди спеки у південних та західних штатах, у центральній та східній частинах країни очікується прохолодніша погода. Це знижує попит на електроенергію для кондиціонування повітря, а відтак обмежує споживання пального на ТЕС.

Водночас попит на електроенергію у США демонструє помірне зростання:

  • Виробництво електроенергії в США (нижні 48 штатів) за тиждень до 28 червня зросло на 3.2% р/р до 99,357 ГВт·год.
  • За 52-тижневий період виробництво збільшилося на 2.5% р/р до 4,246,983 ГВт·год.

Це створює підтримку для попиту на нафту та нафтопродукти в енергетичному секторі, але без різкого сплеску. Загалом очікується збереження стабільності на ринку попри сезонні коливання температури.

Перспективи для ринку

Фактор погодних умов залишається ключовим драйвером короткострокових змін попиту. Прохолодніші прогнози для середини липня у США можуть і надалі обмежувати приріст споживання електроенергії, що важливо враховувати трейдерам і операторам паливного ринку.

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Джерело: Terminal

За матеріалами: Barchart

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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