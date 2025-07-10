Хусити відновили атаки на судноплавство в Червоному морі, загинули четверо моряків

Обновлено: Июль 10, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Хусити відновили атаки на судноплавство в Червоному морі, загинули четверо моряків

Групування хуситів відновило напади на торговельні судна після понад шести місяців відносного спокою. У результаті атак 6 та 7 липня загинули четверо моряків, а одне судно затонуло.

Деталі нападів

У вівторок хусити оприлюднили відео, на якому зафіксовано штурм судна Magic Seas під ліберійським прапором, яке експлуатувала грецька компанія.

  • Судно перевозило 17 000 метричних тонн аміачної селітри.
  • Екіпаж із 22 людей урятувався, їх підібрав вантажний корабель ОАЕ та доставив до Джибуті 7 липня.
  • Відео демонструє зрежисовані сцени із захопленням судна, підняттям зброї та попередженнями перед вибухами, що вказує на посилену пропагандистську мету атак.

Атака на Eternity C

Через кілька годин після першого нападу інше ліберійське судно Eternity C також зазнало атаки:

  • Судно обстрілювали дронами та гранатометами з малих човнів.
  • Човен залишився нахиленим і дрейфував у морі.
  • Підтверджено загибель щонайменше чотирьох філіппінських моряків, ще кілька зазнали поранень за даними морської місії ЄС Aspides.

Реакції країн

Ці напади стали першими зі смертельними наслідками для комерційних суден від хуситів із червня 2024 року та першими після травневого перемир’я зі США (яке стосувалося лише американських активів).

  • Обидва атаковані судна належали флотам із суднами, що заходили в ізраїльські порти.
  • Напади відбулися наступного дня після ізраїльських авіаударів по портам під контролем хуситів — Рас Іса, Саліф і Ходейда.

«Відновлення огидних атак у Червоному морі є черговим порушенням міжнародного права та свободи навігації. Головні жертви — це невинні моряки та місцеве населення», — зазначив 8 липня Генеральний секретар IMO Арсеніо Домінгес.

Державний департамент США охарактеризував інциденти як «невиправдані терористичні атаки хуситів» і заявив про намір надалі вживати необхідних заходів для захисту торговельного судноплавства.

Вплив на судноплавство

За даними BIMCO, трафік через Червоне море нині залишається приблизно на 50% нижче від нормального рівня, і нова хвиля насильства, ймовірно, ще більше відтермінує його відновлення.

Джерело: Terminal

За матеріалами: qcintel.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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