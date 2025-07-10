Хусити відновили атаки на судноплавство в Червоному морі, загинули четверо моряків

Групування хуситів відновило напади на торговельні судна після понад шести місяців відносного спокою. У результаті атак 6 та 7 липня загинули четверо моряків, а одне судно затонуло.

Деталі нападів

У вівторок хусити оприлюднили відео, на якому зафіксовано штурм судна Magic Seas під ліберійським прапором, яке експлуатувала грецька компанія.

Судно перевозило 17 000 метричних тонн аміачної селітри.

Екіпаж із 22 людей урятувався, їх підібрав вантажний корабель ОАЕ та доставив до Джибуті 7 липня.

Відео демонструє зрежисовані сцени із захопленням судна, підняттям зброї та попередженнями перед вибухами, що вказує на посилену пропагандистську мету атак.

Атака на Eternity C

Через кілька годин після першого нападу інше ліберійське судно Eternity C також зазнало атаки:

Судно обстрілювали дронами та гранатометами з малих човнів.

Човен залишився нахиленим і дрейфував у морі.

Підтверджено загибель щонайменше чотирьох філіппінських моряків, ще кілька зазнали поранень за даними морської місії ЄС Aspides.

Реакції країн

Ці напади стали першими зі смертельними наслідками для комерційних суден від хуситів із червня 2024 року та першими після травневого перемир’я зі США (яке стосувалося лише американських активів).

Обидва атаковані судна належали флотам із суднами, що заходили в ізраїльські порти.

Напади відбулися наступного дня після ізраїльських авіаударів по портам під контролем хуситів — Рас Іса, Саліф і Ходейда.

«Відновлення огидних атак у Червоному морі є черговим порушенням міжнародного права та свободи навігації. Головні жертви — це невинні моряки та місцеве населення», — зазначив 8 липня Генеральний секретар IMO Арсеніо Домінгес.

Державний департамент США охарактеризував інциденти як «невиправдані терористичні атаки хуситів» і заявив про намір надалі вживати необхідних заходів для захисту торговельного судноплавства.

Вплив на судноплавство

За даними BIMCO, трафік через Червоне море нині залишається приблизно на 50% нижче від нормального рівня, і нова хвиля насильства, ймовірно, ще більше відтермінує його відновлення.

Джерело: Terminal

За матеріалами: qcintel.com