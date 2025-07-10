Казахстан планує зберегти видобуток нафти на рекордному рівні до кінця року

Казахстан має намір утримувати видобуток нафти поблизу рекордних рівнів до кінця року, попри заклики партнерів по OPEC+ компенсувати попередню понаднормову продукцію. Влада країни не планує збільшувати видобуток у другій половині року, але й не демонструє суттєвих зусиль для скорочення обсягів.

Поточна ситуація та позиція Казахстану

Міністр енергетики Казахстану Єралан Аккенженов заявив в інтервʼю агентству «Інтерфакс», що **уряд не планує змінювати рівень видобутку в найближчі місяці**. Очікується, що обсяги залишаться близькими до поточних.

Видобуток країни досяг рекордних 1.82 млн барелів на добу в березні після модернізації на 48 мільярдів доларів на родовищі Тенгіз компанією Chevron.

Казахстан неодноразово перевищував свою квоту в межах угоди OPEC+, що викликало критику з боку провідних учасників альянсу.

Попри обіцянки здійснити компенсаційні скорочення, зусилля з приведення видобутку у відповідність до вимог угоди виглядають мінімальними.

Обмеження для зниження видобутку

Аkkenженов також наголосив, що уряд **не має можливості змусити іноземні нафтогазові компанії скорочувати виробництво**. Зменшення видобутку на старих родовищах може зробити їх нерентабельними або навіть непридатними до експлуатації.

«Ми не можемо змусити іноземних операторів обмежити видобуток. Зниження на старих родовищах може призвести до їх зупинки» — Єралан Аккенженов.

Висновок

Казахстан демонструє обережну позицію щодо зобов’язань перед OPEC+, балансуючи між власними економічними інтересами та тиском партнерів по альянсу. З огляду на продовження високого рівня видобутку, ситуація навколо виконання квот може залишатися напруженою до кінця року.

Джерело: Terminal

За матеріалами: qcintel.com