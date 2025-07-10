Попит на бензин підтримує акції енергетичних компаній

Акції енергетичних компаній різко зросли попри побоювання щодо падіння цін на нафту й газ. Цей рух на ринку пов’язують із сигналами про стійкий попит на бензин.
Попит на бензин підтримує енергетичні котирування
Акції низки енергетичних компаній демонстрували впевнене зростання на тлі сигналів про високий попит на бензин у США. Це посилило оптимізм інвесторів, компенсуючи вплив слабших цін на нафту та газ.
- Акції Exxon Mobil зросли майже на 3%, попри попередження компанії про можливе зниження прибутку у другому кварталі більш ніж на $1 млрд через падіння цін на нафту і майже на $1 млрд через дешевший природний газ.
- Акції Chevron додали близько 4%, реагуючи на загальний позитивний настрій на ринку.
Водночас учасники ринку вважають, що скорочення прибутку для Exxon може бути меншим за попередні побоювання, що стало додатковим драйвером зростання котирувань компанії.
Джерело: Terminal
За матеріалами: morningstar.com