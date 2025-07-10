Прогноз зростання запасів природного газу у США знизив очікування цін

У липневому короткостроковому прогнозі Управління енергетичної інформації США (EIA) очікується більший обсяг газу в підземних сховищах наприкінці ін’єкційного сезону 2025 року. Це зумовлено дещо більшим виробництвом та нижчим попитом у секторі електроенергетики, що призвело до зниження прогнозу цін на природний газ.

Запаси природного газу та прогноз цін

У червневому прогнозі EIA передбачався нижчий обсяг у сховищах, але оновлений прогноз очікує 3910 млрд кубічних футів (Bcf) газу на 31 жовтня, що на 5% більше за попередню оцінку та на 3% вище за середній п’ятирічний показник. Це відбулося після семи тижнів поспіль (з кінця квітня до початку червня), коли нетто-ін’єкції перевищували 100 млрд куб. футів на тиждень.

На кінець червня запаси були на 7% вище середнього показника за 2020–2024 роки.

Сезон відбору (листопад–березень) завершився з відставанням у 4% від п’ятирічного середнього значення, що було найнижчим рівнем за три роки.

Зростання виробництва у 2 кварталі 2025 року порівняно з 1 кварталом підтримало відновлення обсягів у сховищах.

Завдяки більшим запасам у прогнозі очікуються нижчі ціни на газ. У червні середня спотова ціна Henry Hub становила трохи більше $3.00 за мільйон британських теплових одиниць (MMBtu). У 3 кварталі 2025 року прогнозується середня ціна майже $3.40/MMBtu — на 16% нижче за попередній прогноз.

Ключові чинники впливу на ринок

Попит на ЗПГ (LNG) та виробництво газу залишаються головними драйверами ціни у найближчі місяці.

У разі більшого попиту на ЗПГ або меншого виробництва запаси можуть завершити сезон ін’єкцій нижчими за прогноз, що підніме ціни вище очікуваного рівня.

Попри це, очікується вища за норму активність ураганів цього літа, що може порушити експорт ЗПГ з узбережжя Мексиканської затоки, призвівши до більших внутрішніх запасів і нижчих цін.

Виробництво природного газу у США

Маркетоване виробництво природного газу в США у 2 кварталі 2025 року склало в середньому 116.8 млрд куб. футів на добу (Bcf/d), що на 4.7 Bcf/d більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Прогноз передбачає збереження цього рівня до кінця 2026 року — близько 116 Bcf/d у 2025 та 2026 роках.

Вищі ціни на природний газ у 2025 році порівняно з минулим роком підтримують стабільне виробництво.

Середня спотова ціна Henry Hub у першій половині 2025 року склала $3.67/MMBtu проти $2.11/MMBtu у першій половині 2024 року.

Зростання виробництва у 2025 році на майже 3% порівняно з 2024 роком головно пояснюється збільшенням видобутку в першій половині року.

Водночас основними джерелами зростання залишаються:

регіон Permian — прогноз на 2025 рік становить 27.0 Bcf/d (+6% порівняно з 2024 роком);

регіони Appalachia та Haynesville також демонструють зростання;

у 2026 році виробництво залишиться стабільним, оскільки зростання в Permian та Appalachia компенсуватиме спад в інших регіонах США.

Джерело: Terminal

За матеріалами: U.S. Energy Information Administration