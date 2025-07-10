Прогноз зростання запасів природного газу у США знизив очікування цін

Обновлено: Июль 10, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Прогноз зростання запасів природного газу у США знизив очікування цін

У липневому короткостроковому прогнозі Управління енергетичної інформації США (EIA) очікується більший обсяг газу в підземних сховищах наприкінці ін’єкційного сезону 2025 року. Це зумовлено дещо більшим виробництвом та нижчим попитом у секторі електроенергетики, що призвело до зниження прогнозу цін на природний газ.

Запаси природного газу та прогноз цін

У червневому прогнозі EIA передбачався нижчий обсяг у сховищах, але оновлений прогноз очікує 3910 млрд кубічних футів (Bcf) газу на 31 жовтня, що на 5% більше за попередню оцінку та на 3% вище за середній п’ятирічний показник. Це відбулося після семи тижнів поспіль (з кінця квітня до початку червня), коли нетто-ін’єкції перевищували 100 млрд куб. футів на тиждень.

  • На кінець червня запаси були на 7% вище середнього показника за 2020–2024 роки.
  • Сезон відбору (листопад–березень) завершився з відставанням у 4% від п’ятирічного середнього значення, що було найнижчим рівнем за три роки.
  • Зростання виробництва у 2 кварталі 2025 року порівняно з 1 кварталом підтримало відновлення обсягів у сховищах.

Завдяки більшим запасам у прогнозі очікуються нижчі ціни на газ. У червні середня спотова ціна Henry Hub становила трохи більше $3.00 за мільйон британських теплових одиниць (MMBtu). У 3 кварталі 2025 року прогнозується середня ціна майже $3.40/MMBtu — на 16% нижче за попередній прогноз.

Ключові чинники впливу на ринок

  • Попит на ЗПГ (LNG) та виробництво газу залишаються головними драйверами ціни у найближчі місяці.
  • У разі більшого попиту на ЗПГ або меншого виробництва запаси можуть завершити сезон ін’єкцій нижчими за прогноз, що підніме ціни вище очікуваного рівня.
  • Попри це, очікується вища за норму активність ураганів цього літа, що може порушити експорт ЗПГ з узбережжя Мексиканської затоки, призвівши до більших внутрішніх запасів і нижчих цін.

Виробництво природного газу у США

Маркетоване виробництво природного газу в США у 2 кварталі 2025 року склало в середньому 116.8 млрд куб. футів на добу (Bcf/d), що на 4.7 Bcf/d більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Прогноз передбачає збереження цього рівня до кінця 2026 року — близько 116 Bcf/d у 2025 та 2026 роках.

  • Вищі ціни на природний газ у 2025 році порівняно з минулим роком підтримують стабільне виробництво.
  • Середня спотова ціна Henry Hub у першій половині 2025 року склала $3.67/MMBtu проти $2.11/MMBtu у першій половині 2024 року.
  • Зростання виробництва у 2025 році на майже 3% порівняно з 2024 роком головно пояснюється збільшенням видобутку в першій половині року.

Водночас основними джерелами зростання залишаються:

  • регіон Permian — прогноз на 2025 рік становить 27.0 Bcf/d (+6% порівняно з 2024 роком);
  • регіони Appalachia та Haynesville також демонструють зростання;
  • у 2026 році виробництво залишиться стабільним, оскільки зростання в Permian та Appalachia компенсуватиме спад в інших регіонах США.

Джерело: Terminal

За матеріалами: U.S. Energy Information Administration

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(Всего статей: 2011)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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