Каліфорнія може пришвидшити дозвіл на E15: законопроєкт пройшов комітет Сенату

Обновлено: Июль 10, 2025. Тэги: , , , , ,

Каліфорнія робить крок до спрощення умов використання пального з етанолом – законодавці намагаються дозволити продаж E15 до завершення багаторічної екологічної оцінки.

Деталі ініціативи

Каліфорнійський комітет з транспорту 2 липня 2025 року одноголосно підтримав законопроєкт AB 30, який дозволить продаж бензину з вмістом етанолу 10.5%–15% (E15) до завершення обов’язкової мультимедійної оцінки.

  • AB 30 вже пройшов Палату представників штату з результатом 77 голосів «за» та жодного «проти» ще 4 червня.
  • Каліфорнія – єдиний штат США, де діє вимога на проведення багаторівневої екологічної оцінки (три рівні) для зміни рецептури бензину.
  • Цей процес зазвичай триває 2–5 років.

Історія питання

У 2018 році Каліфорнійська рада з повітряних ресурсів (CARB) розпочала мультимедійну оцінку для E15. Фінальний звіт Tier III був переданий агентствам наприкінці 2022 року, але до кінця 2024 року CARB попередньо оцінювала, що для завершення процедури знадобиться ще щонайменше рік.

Попри спроби пришвидшити процес, як-от ухвалення у жовтні 2024 року законопроєкту про обов’язкове завершення оцінки до 1 липня 2025-го, Сенат штату не підтримав ініціативу. Після провалу цього проєкту губернатор Гевін Ньюсом доручив CARB пришвидшити роботу над схваленням продажу E15.

Зміст законопроєкту AB 30

  • Документ був поданий у грудні 2024 року та двічі доопрацьований.
  • Передбачає дозвіл продажу E15 до офіційного завершення оцінки CEPC та публічного звітування результатів.
  • CARB має або затвердити нормативи для E15, або надати на своєму сайті аргументацію щодо неможливості ухвалення таких нормативів.

Законопроєкт покликаний дати ринку пального гнучкість на перехідний період та зменшити регуляторні бар’єри для впровадження сумішей з підвищеним вмістом етанолу.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Ethanol Producer Magazine

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(Всего статей: 2011)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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