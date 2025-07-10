ЄС затвердив методологію для низьковуглецевого водню: зміни та критика галузі

Європейська Комісія офіційно схвалила нову методологію для визначення низьковуглецевого водню та пального, яка має забезпечувати мінімум 70% скорочення викидів парникових газів порівняно з використанням викопного пального без уловлювання викидів. Попри покращення порівняно з попереднім проєктом, галузева асоціація Hydrogen Europe розкритикувала фінальну версію за надмірну бюрократію та ризики для інвестицій.
Деталі нового регулювання
- 70% обов’язкове скорочення викидів для класифікації як низьковуглецевого пального.
- Зниження стандартного значення upstream CO2 для природного газу з 8.4 до 4.9 гCO2/MJH2.
- Врахування біомаси та біопального для зменшення вуглецевої інтенсивності.
- Поліпшений підхід до побічного продукту у вигляді твердого вуглецю.
«Текст усе ще значно не відповідає потребам для розвитку низьковуглецевого водневого ринку, хоча фінальна версія містить кілька поліпшень. Ми вітаємо зусилля Єврокомісії врахувати результати консультацій», – йдеться в пресрелізі Hydrogen Europe.
Критика галузі
Hydrogen Europe застерігає, що нова методологія створює надмірні вимоги до звітності та адміністративні перепони для компаній-піонерів водневої галузі.
«Замість створення умов для залучення інвестицій у чисті технології до Європи, це ризикує їх відштовхнути. Справжня декарбонізація вимагає чіткості та гнучкості, а не додаткової складності та бюрократії», – заявив CEO асоціації Йорго Хадзімаркакіс.
Джерело: Terminal
За матеріалами: qcintel.com European Commission