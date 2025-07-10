Прогноз світового ринку рідких видів пального: зростання споживання і виробництва до 2026 року

Світове споживання рідких видів пального зростатиме протягом 2025–2026 років, попри прогнозоване уповільнення попиту в країнах ОЕСР. Очікується, що збільшення постачання з країн поза OPEC+ забезпечить суттєве підвищення глобального виробництва, що вплине на рівень запасів у країнах ОЕСР.
Очікуване зростання попиту
У 2025 році глобальне споживання рідких видів пального прогнозується з приростом на 0.8 млн барелів на добу, а у 2026 році – на 1.1 млн барелів на добу. Збільшення попиту відбуватиметься майже повністю за рахунок не-ОЕСР країн:
- Не-ОЕСР країни: +0.9 млн барелів на добу у 2025 та +1.0 млн барелів на добу у 2026 році
- Країни ОЕСР: зниження на 0.1 млн барелів на добу у 2025 та стабільний попит у 2026
Найбільше зростання прогнозується в Азії:
- Індія: +0.5 млн барелів на добу протягом двох років
- Китай: +0.4 млн барелів на добу до 2026 року
Зростання глобального виробництва рідких видів пального
Прогноз передбачає суттєве нарощування обсягів виробництва завдяки як планованому підвищенню видобутку в рамках OPEC+, так і сильному зростанню постачання з країн поза OPEC+. Очікується:
- +1.8 млн барелів на добу у 2025 році
- +1.1 млн барелів на добу у 2026 році
Основними драйверами стануть США, Бразилія, Канада та Гайана:
- Країни поза OPEC+: +1.3 млн барелів на добу у 2025, +0.5 млн барелів на добу у 2026
Запаси нафти в країнах ОЕСР
Попри відносно слабке зростання попиту та сильне нарощування глобального постачання, прогноз передбачає збільшення комерційних запасів нафти у країнах ОЕСР:
- У середньому 61 день покриття у першій половині 2025 року
- 62 дні у другій половині 2025 року
- 66 днів до кінця 2026 року
Це значно перевищує діапазон запасів у 2018–2024 роках (за винятком 2020–2021 років пандемії COVID-19).
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Джерело: Terminal
За матеріалами: U.S. Energy Information Administration (EIA)