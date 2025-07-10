Прогноз світового ринку рідких видів пального: зростання споживання і виробництва до 2026 року

Обновлено: Июль 10, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

Прогноз світового ринку рідких видів пального: зростання споживання і виробництва до 2026 року

Світове споживання рідких видів пального зростатиме протягом 2025–2026 років, попри прогнозоване уповільнення попиту в країнах ОЕСР. Очікується, що збільшення постачання з країн поза OPEC+ забезпечить суттєве підвищення глобального виробництва, що вплине на рівень запасів у країнах ОЕСР.

Очікуване зростання попиту

У 2025 році глобальне споживання рідких видів пального прогнозується з приростом на 0.8 млн барелів на добу, а у 2026 році – на 1.1 млн барелів на добу. Збільшення попиту відбуватиметься майже повністю за рахунок не-ОЕСР країн:

  • Не-ОЕСР країни: +0.9 млн барелів на добу у 2025 та +1.0 млн барелів на добу у 2026 році
  • Країни ОЕСР: зниження на 0.1 млн барелів на добу у 2025 та стабільний попит у 2026

Найбільше зростання прогнозується в Азії:

  • Індія: +0.5 млн барелів на добу протягом двох років
  • Китай: +0.4 млн барелів на добу до 2026 року

Зростання глобального виробництва рідких видів пального

Прогноз передбачає суттєве нарощування обсягів виробництва завдяки як планованому підвищенню видобутку в рамках OPEC+, так і сильному зростанню постачання з країн поза OPEC+. Очікується:

  • +1.8 млн барелів на добу у 2025 році
  • +1.1 млн барелів на добу у 2026 році

Основними драйверами стануть США, Бразилія, Канада та Гайана:

  • Країни поза OPEC+: +1.3 млн барелів на добу у 2025, +0.5 млн барелів на добу у 2026

Запаси нафти в країнах ОЕСР

Попри відносно слабке зростання попиту та сильне нарощування глобального постачання, прогноз передбачає збільшення комерційних запасів нафти у країнах ОЕСР:

  • У середньому 61 день покриття у першій половині 2025 року
  • 62 дні у другій половині 2025 року
  • 66 днів до кінця 2026 року

Це значно перевищує діапазон запасів у 2018–2024 роках (за винятком 2020–2021 років пандемії COVID-19).

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Оперативна інформація по ринках пального

Джерело: Terminal

За матеріалами: U.S. Energy Information Administration (EIA)

Автор:

(Всего статей: 2008)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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