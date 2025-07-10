Прогноз світового ринку рідких видів пального: зростання споживання і виробництва до 2026 року

Світове споживання рідких видів пального зростатиме протягом 2025–2026 років, попри прогнозоване уповільнення попиту в країнах ОЕСР. Очікується, що збільшення постачання з країн поза OPEC+ забезпечить суттєве підвищення глобального виробництва, що вплине на рівень запасів у країнах ОЕСР.

Очікуване зростання попиту

У 2025 році глобальне споживання рідких видів пального прогнозується з приростом на 0.8 млн барелів на добу, а у 2026 році – на 1.1 млн барелів на добу. Збільшення попиту відбуватиметься майже повністю за рахунок не-ОЕСР країн:

Не-ОЕСР країни: +0.9 млн барелів на добу у 2025 та +1.0 млн барелів на добу у 2026 році

Країни ОЕСР: зниження на 0.1 млн барелів на добу у 2025 та стабільний попит у 2026

Найбільше зростання прогнозується в Азії:

Індія: +0.5 млн барелів на добу протягом двох років

Китай: +0.4 млн барелів на добу до 2026 року

Зростання глобального виробництва рідких видів пального

Прогноз передбачає суттєве нарощування обсягів виробництва завдяки як планованому підвищенню видобутку в рамках OPEC+, так і сильному зростанню постачання з країн поза OPEC+. Очікується:

+1.8 млн барелів на добу у 2025 році

+1.1 млн барелів на добу у 2026 році

Основними драйверами стануть США, Бразилія, Канада та Гайана:

Країни поза OPEC+: +1.3 млн барелів на добу у 2025, +0.5 млн барелів на добу у 2026

Запаси нафти в країнах ОЕСР

Попри відносно слабке зростання попиту та сильне нарощування глобального постачання, прогноз передбачає збільшення комерційних запасів нафти у країнах ОЕСР:

У середньому 61 день покриття у першій половині 2025 року

62 дні у другій половині 2025 року

66 днів до кінця 2026 року

Це значно перевищує діапазон запасів у 2018–2024 роках (за винятком 2020–2021 років пандемії COVID-19).

Джерело: Terminal

За матеріалами: U.S. Energy Information Administration (EIA)