Ціни бензину на NYMEX зростають другу сесію поспіль, оновлюючи максимум із кінця червня

Ціни ф’ючерсів на бензин у США продовжують зростати, демонструючи найпотужніший дводенний приріст із середини червня та досягаючи найвищого рівня за два тижні.
Деталі торгів на NYMEX
Front Month Nymex RBOB Gasoline для серпневих постачань подорожчав на 3.28 цента за галон (1.52%), до $2.1850 за галон. Це підсумкове значення за сьогоднішню сесію стало найвищим із понеділка, 23 червня 2025 року.
- Зростання триває другу сесію поспіль
- Сумарно за два дні ціна піднялась на 6.64 цента (3.13%) — найбільший дводенний приріст у доларах і відсотках з середи, 18 червня 2025 року
- Ціна зростала в чотирьох із п’яти останніх сесій
Водночас котирування лишаються на 13.55% нижчими за 52-тижневий максимум $2.5274, зафіксований у вівторок, 9 липня 2024 року. Нинішня ціна перевищує 52-тижневий мінімум $1.87 (встановлений 10 вересня 2024 року) на 16.84%.
- Від максимуму 2025 року ($2.331 на 2 квітня) ціна відійшла на 6.26%
- Від мінімуму 2025 року ($1.9489 на 26 лютого) зросла на 12.11%
- Місячне зростання: +5.06%
- З початку року приріст становить 18.35 цента або 9.17%
- Ціни залишаються на 48.90% нижчими від історичного максимуму $4.2762, зафіксованого 9 червня 2022 року
Усі розрахунки ґрунтуються на розрахунковій ціні поточного front-month контракту.
Джерело: Terminal
За матеріалами: morningstar.com