Ціни бензину на NYMEX зростають другу сесію поспіль, оновлюючи максимум із кінця червня

Обновлено: Июль 10, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

Ціни бензину на NYMEX зростають другу сесію поспіль, оновлюючи максимум із кінця червня

Ціни ф’ючерсів на бензин у США продовжують зростати, демонструючи найпотужніший дводенний приріст із середини червня та досягаючи найвищого рівня за два тижні.

Деталі торгів на NYMEX

Front Month Nymex RBOB Gasoline для серпневих постачань подорожчав на 3.28 цента за галон (1.52%), до $2.1850 за галон. Це підсумкове значення за сьогоднішню сесію стало найвищим із понеділка, 23 червня 2025 року.

  • Зростання триває другу сесію поспіль
  • Сумарно за два дні ціна піднялась на 6.64 цента (3.13%) — найбільший дводенний приріст у доларах і відсотках з середи, 18 червня 2025 року
  • Ціна зростала в чотирьох із п’яти останніх сесій

Водночас котирування лишаються на 13.55% нижчими за 52-тижневий максимум $2.5274, зафіксований у вівторок, 9 липня 2024 року. Нинішня ціна перевищує 52-тижневий мінімум $1.87 (встановлений 10 вересня 2024 року) на 16.84%.

  • Від максимуму 2025 року ($2.331 на 2 квітня) ціна відійшла на 6.26%
  • Від мінімуму 2025 року ($1.9489 на 26 лютого) зросла на 12.11%
  • Місячне зростання: +5.06%
  • З початку року приріст становить 18.35 цента або 9.17%
  • Ціни залишаються на 48.90% нижчими від історичного максимуму $4.2762, зафіксованого 9 червня 2022 року

Усі розрахунки ґрунтуються на розрахунковій ціні поточного front-month контракту.

Джерело: Terminal

За матеріалами: morningstar.com

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(Всего статей: 2008)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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