Прогноз цін і балансу ринку нафти на H2 2025 – Q1 2026

Обновлено: Июль 10, 2025. Тэги: , , ,

Прогноз цін і балансу ринку нафти на H2 2025 – Q1 2026

З огляду на сезонні фактори, геополітичну напругу та стратегічну політику OPEC+, очікується складна, але в цілому збалансована динаміка цін на нафту:

  • H2 2025: Сезонний попит на опалювальне паливо та дизель підтримає ціни вище 65–72 доларів за барель.
  • Q4 2025: Імовірне зростання до 74–80 доларів через холодну зиму й зростання попиту на опалення та електрогенерацію.
  • Q1 2026: Попит у Північній півкулі залишатиметься високим до лютого-березня з можливими коливаннями в діапазоні 70–78 доларів за барель.
  • Ключовий ризик: уповільнення китайської економіки або нові тарифні війни можуть стримати зростання цін.

OPEC+ зберігатиме гнучкість своєї стратегії з можливими корекціями обсягів видобутку залежно від попиту й рівня запасів.

Прогнозна таблиця цін на нафту (WTI) на 2025–2026 рр.

Період Мінімальна ціна (USD/bbl) Базовий сценарій (USD/bbl) Максимальна ціна (USD/bbl)
Q3 2025 65 72 78
Q4 2025 68 76 84
Q1 2026 66 74 80

Ключові фактори, що формуватимуть ціни:

  • Темпи відновлення світової економіки та промислового попиту
  • Політика OPEC+ щодо місячного регулювання видобутку
  • Погодні умови: ризик холодної зими в Північній півкулі
  • Торгова політика США та Китаю й розвиток тарифних суперечок
  • Глобальні запаси нафти порівняно з історичними середніми значеннями

Джерело: Terminal

За матеріалами: forex.comOPEC

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(Всего статей: 2008)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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