Прогноз цін і балансу ринку нафти на H2 2025 – Q1 2026

З огляду на сезонні фактори, геополітичну напругу та стратегічну політику OPEC+, очікується складна, але в цілому збалансована динаміка цін на нафту:
- H2 2025: Сезонний попит на опалювальне паливо та дизель підтримає ціни вище 65–72 доларів за барель.
- Q4 2025: Імовірне зростання до 74–80 доларів через холодну зиму й зростання попиту на опалення та електрогенерацію.
- Q1 2026: Попит у Північній півкулі залишатиметься високим до лютого-березня з можливими коливаннями в діапазоні 70–78 доларів за барель.
- Ключовий ризик: уповільнення китайської економіки або нові тарифні війни можуть стримати зростання цін.
OPEC+ зберігатиме гнучкість своєї стратегії з можливими корекціями обсягів видобутку залежно від попиту й рівня запасів.
Прогнозна таблиця цін на нафту (WTI) на 2025–2026 рр.
|Період
|Мінімальна ціна (USD/bbl)
|Базовий сценарій (USD/bbl)
|Максимальна ціна (USD/bbl)
|Q3 2025
|65
|72
|78
|Q4 2025
|68
|76
|84
|Q1 2026
|66
|74
|80
Ключові фактори, що формуватимуть ціни:
- Темпи відновлення світової економіки та промислового попиту
- Політика OPEC+ щодо місячного регулювання видобутку
- Погодні умови: ризик холодної зими в Північній півкулі
- Торгова політика США та Китаю й розвиток тарифних суперечок
- Глобальні запаси нафти порівняно з історичними середніми значеннями
Джерело: Terminal
За матеріалами: forex.com, OPEC