Літній дефіцит дизеля загрожує зростанням цін на глобальних ринках

Торгівці на найбільшому у світі ринку нафтопродуктів стикаються з літнім дефіцитом постачання дизеля, що штовхає ціни вгору попри послаблення геополітичних ризиків.

Попит на дизель зростає на тлі скорочення запасів і виробництва

Світові запаси дизельного пального знижуються до мінімальних рівнів за десятиліття. У США запаси дизельних продуктів упали до найнижчого рівня для цього періоду року з 1996-го. У Європі ф’ючерси сигналізують про ще жорсткіший ринок, ніж під час ескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном навесні.

Вартість дизеля відносно нафти — показник crack — суттєво перевищує сезонні норми в обох регіонах.

Причинами є закриття НПЗ по обидва боки Атлантики, серія аварійних зупинок та скорочення видобутку країнами ОПЕК+.

Минулого місяця дизель становив лише 31,4% від світового випуску нафтопродуктів — суттєво нижче за сезонний середній рівень (за даними Energy Aspects Ltd.).

Ціни зростають через обмежені обсяги

Дефіцит штовхає ціни вгору. У Північно-Західній Європі премія за більш негайні постачання над наступним місяцем у п’ятницю зросла до $44 за тонну — найвищий рівень із кінця 2022 року (без урахування днів з високою волатильністю під час експірації контрактів).

«Баланс дизеля в Атлантичному басейні виглядає дедалі жорсткішим на фоні осіннього сезону обслуговування НПЗ та пікового зимового попиту. Європейські запаси можуть не зрости в липні, що залишить їх у дуже вразливому стані», — зазначила Наталія Лосада, аналітикиня Energy Aspects.

Геополітика та структура нафти впливають на випуск дизеля

Хоч ризики від конфлікту між Ізраїлем та Іраном дещо знизилися, постачання залишаються під тиском. Найбільші скорочення обсягів ОПЕК+ припали на Саудівську Аравію та росію, які добувають важчу нафту. Це призводить до того, що на світовому ринку переважають легкі сорти нафти.

«Скорочення ОПЕК+ роблять нафтовий кошик легшим — з легкої нафти нафтопереробники отримують менше дизеля», — пояснив Джеймс Ноел-Бесвік, аналітик Sparta Commodities. — «Crack має зрости, щоб стимулювати виробників робити більше дизеля».

Перспективи та ризики для виробництва

У США вихід дизеля та запаси, ймовірно, залишаться низькими й у липні. За оцінками FGE NexantECA, відновлення постачань канадської нафти очікують лише в середині — кінці третього кварталу. У Європі дефіцит середніх і важких сортів може затягнутися.

Зростання видобутку ОПЕК+ у найближчі місяці може частково підтримати пропозицію дизеля.

Достатня маржа НПЗ також стимулює роботу на повну потужність.

Водночас літні спеки можуть обмежувати виробництво, а сезон ураганів у Північній Атлантиці несе ризики для американського випуску пального.

«Зменшення обсягів постачань у ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен) не дає змоги суттєво поповнювати запаси», — відзначив Джордж Шоу, аналітик Kpler.

Джерело: Terminal

За матеріалами: rigzone.com