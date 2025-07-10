Каліфорнія готується до скорочення нафтопереробних потужностей, що може підняти ціни на бензин

Очікуване закриття двох великих нафтопереробних заводів на Західному узбережжі США протягом наступних 12 місяців може спричинити зростання цін на бензин у регіоні. Попри те, що вони становлять менше 2% потужностей США, ці заводи забезпечують 17% переробки нафти у Каліфорнії.

Наслідки закриття заводів

Phillips 66 планує закрити свій завод у Вілмінгтоні (Лос-Анджелес) потужністю 139 000 барелів на добу до кінця 2025 року.

планує закрити свій завод у Вілмінгтоні (Лос-Анджелес) потужністю 139 000 барелів на добу до кінця 2025 року. Valero оголосила про закриття НПЗ у Беніції (Бей-Еріа) потужністю 145 000 барелів на добу до кінця квітня 2026 року.

оголосила про закриття НПЗ у Беніції (Бей-Еріа) потужністю 145 000 барелів на добу до кінця квітня 2026 року. Це продовжує тенденцію скорочення переробних потужностей після закриття Rodeo Phillips 66 у 2024 році та Martinez Marathon у 2020 році.

Обмежена логістика та ризики імпорту

Каліфорнія має обмежені можливості логістичного з’єднання з іншими нафтопереробними центрами США, такими як узбережжя Мексиканської затоки.

Очікується збільшення імпорту пального з Азії, зокрема авіаційного пального та бензину.

CARBOB — спеціальна суміш бензину для Каліфорнії — може вироблятися лише на певних заводах, зокрема у штаті Вашингтон, а також в Індії та Південній Кореї.

Сусідні штати Аризона та Невада, які отримують постачання з Каліфорнії, також можуть відчути дефіцит.

Прогноз і заходи для зниження ризиків

За прогнозами, у 2026 році очікується невелике зростання роздрібних цін на бензин на Західному узбережжі на фоні зниження цін на нафту загалом у США. Каліфорнія вже запровадила новий закон про мінімальні запаси пального, щоб зменшити ризики дефіциту.

«Імпорт нафтопродуктів через Тихий океан потребує більше часу на реагування на попит ринку, що може спричинити тимчасові підвищення цін або зростання волатильності», — зазначають в EIA.

У травні 2025 року імпорт бензину на Західне узбережжя досяг рекордних понад 210 000 барелів на добу у середньому за чотири тижні. Хоча у червні цей показник знизився, влітку наступного року очікується його нове зростання після закриття заводів.

Джерело: Terminal

За матеріалами: U.S. Energy Information Administration