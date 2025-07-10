Каліфорнія готується до скорочення нафтопереробних потужностей, що може підняти ціни на бензин

Обновлено: Июль 10, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , ,

Каліфорнія готується до скорочення нафтопереробних потужностей, що може підняти ціни на бензин

Очікуване закриття двох великих нафтопереробних заводів на Західному узбережжі США протягом наступних 12 місяців може спричинити зростання цін на бензин у регіоні. Попри те, що вони становлять менше 2% потужностей США, ці заводи забезпечують 17% переробки нафти у Каліфорнії.

Наслідки закриття заводів

  • Phillips 66 планує закрити свій завод у Вілмінгтоні (Лос-Анджелес) потужністю 139 000 барелів на добу до кінця 2025 року.
  • Valero оголосила про закриття НПЗ у Беніції (Бей-Еріа) потужністю 145 000 барелів на добу до кінця квітня 2026 року.
  • Це продовжує тенденцію скорочення переробних потужностей після закриття Rodeo Phillips 66 у 2024 році та Martinez Marathon у 2020 році.

Обмежена логістика та ризики імпорту

  • Каліфорнія має обмежені можливості логістичного з’єднання з іншими нафтопереробними центрами США, такими як узбережжя Мексиканської затоки.
  • Очікується збільшення імпорту пального з Азії, зокрема авіаційного пального та бензину.
  • CARBOB — спеціальна суміш бензину для Каліфорнії — може вироблятися лише на певних заводах, зокрема у штаті Вашингтон, а також в Індії та Південній Кореї.
  • Сусідні штати Аризона та Невада, які отримують постачання з Каліфорнії, також можуть відчути дефіцит.

Прогноз і заходи для зниження ризиків

За прогнозами, у 2026 році очікується невелике зростання роздрібних цін на бензин на Західному узбережжі на фоні зниження цін на нафту загалом у США. Каліфорнія вже запровадила новий закон про мінімальні запаси пального, щоб зменшити ризики дефіциту.

«Імпорт нафтопродуктів через Тихий океан потребує більше часу на реагування на попит ринку, що може спричинити тимчасові підвищення цін або зростання волатильності», — зазначають в EIA.

У травні 2025 року імпорт бензину на Західне узбережжя досяг рекордних понад 210 000 барелів на добу у середньому за чотири тижні. Хоча у червні цей показник знизився, влітку наступного року очікується його нове зростання після закриття заводів.

Джерело: Terminal

За матеріалами: U.S. Energy Information Administration

Замовити тижневий звіт по ринку

Оперативна інформація по ринках пального

Автор:

(Всего статей: 2008)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: