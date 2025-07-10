Зниження співвідношення ціни пропану до нафти у США знизилося у липні попри високі запаси

Обновлено: Июль 10, 2025. Тэги: , , , ,

Зниження співвідношення ціни пропану до нафти у США знизилося у липні попри високі запаси

У липні співвідношення ціни пропану до нафти у США знизилося до 45%, попри накопичення запасів та сезонно слабкий попит. Аналітики відзначають, що навіть на фоні падіння з піку у квітні показник залишається на 3 процентних пункти вищим за торішній рівень.

Динаміка співвідношення цін

За даними липневого моніторингу:

  • Показник знизився з квітневого піку у 56% до 45% у липні.
  • Нинішній рівень усе ще перевищує минулорічні значення на 3 процентних пункти.

Низьке співвідношення є типовим для літа через слабкий сезонний попит на пропан.

Вплив запасів на ціни

Аналітики відзначають сильне нарощування запасів, що додатково тисне на ціни пропану відносно нафти:

  • Сховища швидко поповнюються, створюючи надлишок пропозиції.
  • Це підштовхує ціну пропану вниз щодо ціни нафти.

Водночас, попри поточне зниження, ціна пропану щодо нафти залишається історично досить привабливою для експортерів і трейдерів.

Джерело: Terminal

За матеріалами: rbnenergy.com

Замовити тижневий звіт по ринку

Оперативна інформація по ринках пального

Автор:

(Всего статей: 2008)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: