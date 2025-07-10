Зниження співвідношення ціни пропану до нафти у США знизилося у липні попри високі запаси

У липні співвідношення ціни пропану до нафти у США знизилося до 45%, попри накопичення запасів та сезонно слабкий попит. Аналітики відзначають, що навіть на фоні падіння з піку у квітні показник залишається на 3 процентних пункти вищим за торішній рівень.
Динаміка співвідношення цін
За даними липневого моніторингу:
- Показник знизився з квітневого піку у 56% до 45% у липні.
- Нинішній рівень усе ще перевищує минулорічні значення на 3 процентних пункти.
Низьке співвідношення є типовим для літа через слабкий сезонний попит на пропан.
Вплив запасів на ціни
Аналітики відзначають сильне нарощування запасів, що додатково тисне на ціни пропану відносно нафти:
- Сховища швидко поповнюються, створюючи надлишок пропозиції.
- Це підштовхує ціну пропану вниз щодо ціни нафти.
Водночас, попри поточне зниження, ціна пропану щодо нафти залишається історично досить привабливою для експортерів і трейдерів.
Джерело: Terminal
За матеріалами: rbnenergy.com