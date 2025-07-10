Нафтові котирування зростають попри напруження на ринку та змішані дані EIA

Обновлено: Июль 10, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Нафтові котирування зростають попри напруження на ринку та змішані дані EIA

Ціни на нафту та бензин продовжують рух угору на тлі оптимізму щодо глобального попиту, хоча ринок стикається з геополітичними ризиками, суперечливими запасами у США та планами OPEC+ нарощувати видобуток.

Огляд подій

  • Серпневі ф’ючерси WTI нафта зросли на +0.07%, бензин RBOB — на +0.13%, досягнувши двотижневих максимумів.
  • Міністр енергетики ОАЕ заявив, що відсутність значних запасів вказує на потребу в більшому обсязі постачання від OPEC+.
  • Saudi Aramco відзначила «здоровий глобальний попит на нафту», попри вплив тарифів на світову економіку.

Геополітичні ризики

  • Зростання напруги на Близькому Сході після нападів повстанців-хуситів з Ємену на торговельні судна в Червоному морі.
  • Атаки підвищують вартість фрахту та страхування, роблячи постачання нафти дорожчим.
  • Відповіддю стали удари ізраїльської авіації по цілях хуситів та можливі удари США.

Плани OPEC+ та зміни у виробництві

  • OPEC+ погодилась підняти видобуток нафти з 1 серпня на 548 тис. барелів на добу, що перевищує очікування у 411 тис. б/д.
  • Saudi Arabia натякнула на можливі подальші збільшення, як частину стратегії контролю за цінами та тиску на країни-перевиробники.
  • Програма передбачає поступове відновлення обсягів на 2.2 млн б/д до вересня 2026 року.

Стан запасів та виробництва у США

  • Запаси нафти у США на 4 липня були на 8.0% нижчі за середній рівень за 5 років.
  • Запаси бензину на 1.2% нижчі від середнього показника, а запаси дистилятів — на 23.6% нижчі.
  • Тижнева доповідь EIA показала зниження запасів бензину на -2.7 млн б/бл (проти прогнозу -1.0 млн) та дистилятів на -825 тис. б/бл.
  • Водночас запаси сирої нафти впали на -7.1 млн б/бл (очікували -1.6 млн), а на хабі Кушинг зросли на +464 тис. б/бл.
  • Добове виробництво нафти у США знизилось на -0.4% до 13.385 млн б/д, трохи нижче історичного максимуму у 13.631 млн б/д (грудень 2022).

Додаткові фактори тиску на ціни

  • Тарифна політика США: Президент підтвердив намір зберегти чинні тарифи без подовження винятків після 1 серпня.
  • Збільшення обсягу нафти на танкерах, що стояли нерухомо щонайменше 7 днів, на +3.6% за тиждень до 79.55 млн б/бл (дані Vortexa).
  • Кількість активних нафтових бурових у США впала до мінімуму за 3.75 роки — 425 установок.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Barchart

Замовити тижневий звіт по ринку

Оперативна інформація по ринках пального

Автор:

(Всего статей: 2008)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: