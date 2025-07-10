Нафтові котирування зростають попри напруження на ринку та змішані дані EIA

Ціни на нафту та бензин продовжують рух угору на тлі оптимізму щодо глобального попиту, хоча ринок стикається з геополітичними ризиками, суперечливими запасами у США та планами OPEC+ нарощувати видобуток.
Огляд подій
- Серпневі ф’ючерси WTI нафта зросли на +0.07%, бензин RBOB — на +0.13%, досягнувши двотижневих максимумів.
- Міністр енергетики ОАЕ заявив, що відсутність значних запасів вказує на потребу в більшому обсязі постачання від OPEC+.
- Saudi Aramco відзначила «здоровий глобальний попит на нафту», попри вплив тарифів на світову економіку.
Геополітичні ризики
- Зростання напруги на Близькому Сході після нападів повстанців-хуситів з Ємену на торговельні судна в Червоному морі.
- Атаки підвищують вартість фрахту та страхування, роблячи постачання нафти дорожчим.
- Відповіддю стали удари ізраїльської авіації по цілях хуситів та можливі удари США.
Плани OPEC+ та зміни у виробництві
- OPEC+ погодилась підняти видобуток нафти з 1 серпня на 548 тис. барелів на добу, що перевищує очікування у 411 тис. б/д.
- Saudi Arabia натякнула на можливі подальші збільшення, як частину стратегії контролю за цінами та тиску на країни-перевиробники.
- Програма передбачає поступове відновлення обсягів на 2.2 млн б/д до вересня 2026 року.
Стан запасів та виробництва у США
- Запаси нафти у США на 4 липня були на 8.0% нижчі за середній рівень за 5 років.
- Запаси бензину на 1.2% нижчі від середнього показника, а запаси дистилятів — на 23.6% нижчі.
- Тижнева доповідь EIA показала зниження запасів бензину на -2.7 млн б/бл (проти прогнозу -1.0 млн) та дистилятів на -825 тис. б/бл.
- Водночас запаси сирої нафти впали на -7.1 млн б/бл (очікували -1.6 млн), а на хабі Кушинг зросли на +464 тис. б/бл.
- Добове виробництво нафти у США знизилось на -0.4% до 13.385 млн б/д, трохи нижче історичного максимуму у 13.631 млн б/д (грудень 2022).
Додаткові фактори тиску на ціни
- Тарифна політика США: Президент підтвердив намір зберегти чинні тарифи без подовження винятків після 1 серпня.
- Збільшення обсягу нафти на танкерах, що стояли нерухомо щонайменше 7 днів, на +3.6% за тиждень до 79.55 млн б/бл (дані Vortexa).
- Кількість активних нафтових бурових у США впала до мінімуму за 3.75 роки — 425 установок.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Barchart