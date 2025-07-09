Нафта дорожчає на тлі оптимізму щодо попиту та напруженості на Близькому Сході

Обновлено: Июль 09, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Нафта дорожчає на тлі оптимізму щодо попиту та напруженості на Близькому Сході

Цього тижня ціни на нафту та бензин зросли до двотижневих максимумів на фоні коментарів ОАЕ про потребу у збільшенні видобутку ОПЕК+ через обмежені запаси, а також через напружену ситуацію в Червоному морі після атак хуситів на торговельні судна.

Фактори зростання цін

  • Коментарі міністра енергетики ОАЕ про відсутність значних накопичень запасів на ринку та потребу у збільшенні видобутку ОПЕК+ підтримали ціни.
  • Заява Saudi Aramco про «здоровий глобальний попит на нафту», попри вплив тарифів на світову економіку.
  • Атаки хуситів у Червоному морі, що підвищують ризики для морських перевезень, можуть збільшити фрахтові ставки та витрати на страхування.

Під тиском з боку пропозиції

  • ОПЕК+ погодилася підняти видобуток нафти з 1 серпня на 548 тис. барелів на добу, що перевищує очікування.
  • Саудівська Аравія заявила про можливість подальших подібних збільшень, щоб стримати ціни та вплинути на дисципліну серед членів ОПЕК+.
  • Це частина плану поступового скасування дворічних обмежень на видобуток і відновлення 2,2 млн барелів на добу до вересня 2026 року.

Запаси і виробництво у США

  • За даними EIA на 4 липня запаси сирої нафти у США були на 8% нижчими за сезонну 5-річну норму.
  • Запаси бензину – на 1,2% нижчі, а дистилятів – на 23,6% нижчі за середні показники.
  • Виробництво нафти у США знизилося на 0,4% за тиждень до 13,385 млн барелів на добу.

Інші ринкові сигнали

  • Обсяги нафти на танкерах, що стоять без руху понад тиждень, зросли на 3,6% до 79,55 млн барелів, що є ведмежим фактором для ринку.
  • Кількість активних нафтових бурових установок у США впала до 425 – мінімуму за 3,75 року.

Цитати

Міністр енергетики ОАЕ: «Відсутність великих накопичень запасів вказує на потребу у більшому видобутку з боку ОПЕК+».

Saudi Aramco: «Ми бачимо здоровий глобальний попит на нафту, попри тарифні обмеження».

Джерело: Terminal

За матеріалами: Barchart

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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