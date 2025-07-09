Нафта дорожчає на тлі оптимізму щодо попиту та напруженості на Близькому Сході

Цього тижня ціни на нафту та бензин зросли до двотижневих максимумів на фоні коментарів ОАЕ про потребу у збільшенні видобутку ОПЕК+ через обмежені запаси, а також через напружену ситуацію в Червоному морі після атак хуситів на торговельні судна.
Фактори зростання цін
- Коментарі міністра енергетики ОАЕ про відсутність значних накопичень запасів на ринку та потребу у збільшенні видобутку ОПЕК+ підтримали ціни.
- Заява Saudi Aramco про «здоровий глобальний попит на нафту», попри вплив тарифів на світову економіку.
- Атаки хуситів у Червоному морі, що підвищують ризики для морських перевезень, можуть збільшити фрахтові ставки та витрати на страхування.
Під тиском з боку пропозиції
- ОПЕК+ погодилася підняти видобуток нафти з 1 серпня на 548 тис. барелів на добу, що перевищує очікування.
- Саудівська Аравія заявила про можливість подальших подібних збільшень, щоб стримати ціни та вплинути на дисципліну серед членів ОПЕК+.
- Це частина плану поступового скасування дворічних обмежень на видобуток і відновлення 2,2 млн барелів на добу до вересня 2026 року.
Запаси і виробництво у США
- За даними EIA на 4 липня запаси сирої нафти у США були на 8% нижчими за сезонну 5-річну норму.
- Запаси бензину – на 1,2% нижчі, а дистилятів – на 23,6% нижчі за середні показники.
- Виробництво нафти у США знизилося на 0,4% за тиждень до 13,385 млн барелів на добу.
Інші ринкові сигнали
- Обсяги нафти на танкерах, що стоять без руху понад тиждень, зросли на 3,6% до 79,55 млн барелів, що є ведмежим фактором для ринку.
- Кількість активних нафтових бурових установок у США впала до 425 – мінімуму за 3,75 року.
Цитати
Міністр енергетики ОАЕ: «Відсутність великих накопичень запасів вказує на потребу у більшому видобутку з боку ОПЕК+».
Saudi Aramco: «Ми бачимо здоровий глобальний попит на нафту, попри тарифні обмеження».
Джерело: Terminal
За матеріалами: Barchart