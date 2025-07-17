США скоротили експорт етанолу на 22% попри зростання виробництва

Обновлено: Июль 17, 2025. Тэги: , , , , , , ,

США скоротили експорт етанолу на 22% попри зростання виробництва

Згідно з оновленими даними Управління енергетичної інформації США (EIA), за тиждень, що завершився 11 липня 2025 року, експорт біоетанолу зменшився на 22%, попри незначне зростання виробництва. Ці зміни можуть вплинути на глобальний ринок біопального, зокрема на доступність ресурсу для імпортерів.

Основні показники тижня

  • Виробництво біоетанолу в США у тиждень, що завершився 11 липня, становило 1,087 млн барелів на добу, що на 2 тис. барелів на добу більше, ніж тижнем раніше.
  • Порівняно з аналогічним тижнем 2024 року, виробництво знизилось на 19 тис. барелів на добу.
  • Запаси етанолу скоротились на 1% — до 23,635 млн барелів, що на 324 тис. барелів менше у порівнянні з попереднім тижнем.
  • Попри тижневе зниження, запаси все ще на 475 тис. барелів вищі, ніж рік тому.
  • Експорт етанолу зменшився на 27 тис. барелів на добу, до 94 тис. барелів на добу, що становить тижневе падіння на 22%.
  • У річному вимірі експорт залишається вищим на 24 тис. барелів на добу.
  • Імпорт етанолу не здійснювався.

Вплив на ринок

Зростання виробництва у США супроводжується падінням експорту та зменшенням запасів, що може свідчити про зниження попиту на зовнішніх ринках або про зміну внутрішнього споживання. Якщо така динаміка триватиме, можливе зростання цін на біоетанол у ЄС і зменшення доступності для трейдерів.

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Джерело: Terminal

За матеріалами: Ethanol Producer Magazine

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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