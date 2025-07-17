США скоротили експорт етанолу на 22% попри зростання виробництва

Згідно з оновленими даними Управління енергетичної інформації США (EIA), за тиждень, що завершився 11 липня 2025 року, експорт біоетанолу зменшився на 22%, попри незначне зростання виробництва. Ці зміни можуть вплинути на глобальний ринок біопального, зокрема на доступність ресурсу для імпортерів.
Основні показники тижня
- Виробництво біоетанолу в США у тиждень, що завершився 11 липня, становило 1,087 млн барелів на добу, що на 2 тис. барелів на добу більше, ніж тижнем раніше.
- Порівняно з аналогічним тижнем 2024 року, виробництво знизилось на 19 тис. барелів на добу.
- Запаси етанолу скоротились на 1% — до 23,635 млн барелів, що на 324 тис. барелів менше у порівнянні з попереднім тижнем.
- Попри тижневе зниження, запаси все ще на 475 тис. барелів вищі, ніж рік тому.
- Експорт етанолу зменшився на 27 тис. барелів на добу, до 94 тис. барелів на добу, що становить тижневе падіння на 22%.
- У річному вимірі експорт залишається вищим на 24 тис. барелів на добу.
- Імпорт етанолу не здійснювався.
Вплив на ринок
Зростання виробництва у США супроводжується падінням експорту та зменшенням запасів, що може свідчити про зниження попиту на зовнішніх ринках або про зміну внутрішнього споживання. Якщо така динаміка триватиме, можливе зростання цін на біоетанол у ЄС і зменшення доступності для трейдерів.
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Джерело: Terminal
За матеріалами: Ethanol Producer Magazine