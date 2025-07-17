Зростання запасів пропану в США до максимуму на тлі низького внутрішнього попиту формує нові виклики для світового ринку скрапленого газу.

Обновлено: Июль 17, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Зростання запасів пропану в США до максимуму на тлі низького внутрішнього попиту формує нові виклики для світового ринку скрапленого газу.

За даними Управління енергетичної інформації США (EIA), за тиждень, що завершився 11 липня 2025 року, запаси пропану/пропілену у США зросли на 4,4 млн барелів (MMbbl), що значно перевищило очікування ринку (+2,3 MMbbl) і середньотижневе значення (+2,4 MMbbl). Це вже четвертий тиждень поспіль, коли приріст перевищує норму. У разі збереження поточної динаміки, рівень запасів може перевищити 5-річний максимум.

  • Загальний обсяг запасів склав 82,8 млн барелів — на рівні аналогічного періоду 2024 року
  • Це на 1,8 млн барелів (–2%) менше за 5-річний максимум
  • Проте — на 9,6 млн барелів (+13%) вище за середній 5-річний показник

Особливої уваги заслуговує показник «днів постачання» (days of supply without exports), який досяг історичного максимуму — 142 дні. Це:

  • На 30 днів (+27%) більше за 5-річний максимум
  • На 35 днів більше за аналогічний показник 2024 року

Причина — суттєве зниження внутрішнього попиту. Середній обсяг споживання за останні чотири тижні склав лише 585 тис. барелів на добу (Mb/d), що на 189 тис. барелів/день менше, ніж у 2024 році.

Експорт, як головний чинник розбалансування

Експорт, попри внутрішню слабкість попиту, продовжує зростати. За останній тиждень:

  • Обсяг експорту пропану склав 1,8 млн барелів/день (MMb/d)
  • Це на 377 тис. барелів/день більше, ніж тижнем раніше
  • На 300 тис. барелів/день більше, ніж в аналогічному тижні 2024 року

Висновки та можливий вплив

• Зростання запасів пропану в США при низькому внутрішньому попиті свідчить про перенасичення ринку, що може сприяти зниженню світових цін.
Зростаючий експорт підтримує глобальну пропозицію, особливо для країн, які імпортують LPG морем.
• У разі подальшого накопичення запасів можлива поява вторинного цінового тиску на ринки Європи та Азії.

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Оперативна інформація по ринках пального

Джерело: Terminal

За матеріалами: seekingalpha.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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