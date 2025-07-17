Айова відкриває шлях для розвитку інфраструктури SAF

Обновлено: Июль 17, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Айова відкриває шлях для розвитку інфраструктури SAF

У Айові фермери та виробники етанолу отримали шанс зберегти конкурентні переваги завдяки рішенню губернаторки Кім Рейнольдс накласти вето на законопроєкт, який міг заблокувати розвиток проєктів із захоплення та зберігання вуглецю (CCS). Попри складні економічні умови для фермерів, це рішення створює передумови для інвестицій в інфраструктуру CO2 і виходу на ринки сталого авіаційного пального (SAF).

Вето на законопроєкт HF 639: суть рішення

Губернаторка Рейнольдс відхилила законопроєкт HF 639, який вводив би обмеження на використання права примусового викупу землі (eminent domain) для CO2-проєктів, а також нові вимоги до страхування та 25-річний ліміт на експлуатацію таких трубопроводів.

«Я поважаю обидві сторони цього дебату. Якщо застосовується право примусового викупу, це має бути рідкісним, справедливим і крайнім заходом. Але HF 639 йде значно далі і створює небезпечний прецедент, який загрожує енергетичній надійності Айови, її економіці та репутації як місця для інвестицій», — зазначила Рейнольдс.

Підтримка фермерських асоціацій та індустрії біопалива

  • Раян Заур, віцепрезидент Iowa Corn Growers Association, наголосив на необхідності знаходження нових ринків збуту через зростаючі врожаї та низькі ціни на сировину.
  • За прогнозами USDA, до 2025 року близько 1.8 млрд бушелів кукурудзи залишатимуться без попиту, а ця цифра може зрости до 2.5 млрд бушелів у наступні роки.
  • CCS дозволить виробляти етанол із нижчим вуглецевим слідом, відкриваючи доступ до ринку сталого авіаційного пального (SAF), який може сягнути 120 млрд галонів на рік протягом наступного десятиліття. Навіть 10% цього ринку означає попит на додаткові 6.5 млрд бушелів кукурудзи.

Економічна стратегія Айови та конкурентні позиції

«Айова є лідером у виробництві біопалива. Ми ризикуємо втратити цю позицію, якщо заблокуємо інфраструктуру, яка робить це можливим», — підкреслила губернаторка.

  • Інші штати Середнього Заходу — Небраска, Іллінойс, Північна Дакота — вже мають схвалені маршрути для CO2-трубопроводів.
  • Відкритість Айови до CCS дозволить зберегти місцеві етанольні заводи та створить умови для їх розширення.

Відгуки галузевих лідерів

  • Monte Shaw, Iowa Renewable Fuels Association: законопроєкт мав неточності, які підвищили б енергетичні ціни, обмежили б розвиток і створення нових ринків.
  • Emily Skor, Growth Energy: рішення відкриває шлях до пришвидшення інвестицій у енергетичні інновації США.
  • Jeff Broin, POET: ці CO2-інвестиції розширять доступ до глобальних ринків і збільшать вартість кожного бушеля кукурудзи та кожного акра землі Айови.

Інфраструктурні плани

  • POET разом із Tallgrass працюють над планом захоплення CO2, який передбачає транспортування з Небраски до місця постійного зберігання у Вайомінгу.
  • Проєкт передбачає використання вже існуючого газопроводу, який конвертують для транспортування CO2.
  • Спеціальна угода гарантує прямі виплати власникам земельних ділянок та громадам, які приймають інфраструктуру.

Інші штати: приклади і контрасти

  • У Міннесоті Публічна комісія з утиліт дозволила перший маршрут CO2-трубопроводу, але вимагає синхронізації з роботами у Північній Дакоті.
  • У Південній Дакоті губернатор Ларрі Роден підписав закон, що забороняє примусовий викуп для CO2-трубопроводів, але закликав компанії домовлятися про добровільні сервітути.

«Етанольна індустрія залишатиметься важливою частиною економіки нашого штату», — зазначив Роден.

«Ми активно працюємо над розширенням E15, але цього замало. Можливість реалізації CCS в Айові зрештою дозволить фермерам скористатися ринком низьковуглецевого пального і гарантувати добробут майбутніх поколінь», — сказав Раян Заур.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Ethanol Producer Magazine

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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