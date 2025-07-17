Ціна бензину RBOB на NYMEX впала до мінімуму з початку липня

Обновлено: Июль 17, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Ціна бензину RBOB на NYMEX впала до мінімуму з початку липня

Серпневий ф’ючерсний контракт на бензин RBOB на біржі NYMEX завершив торги 16 липня зниженням на 1,18%, опустившись до $2.1440 за галон. Це найнижчий рівень закриття з 3 липня 2025 року.

Динаміка цін: втрата імпульсу після весняного піку

  • Зниження на 2.56 центів або 1.18% за день стало найбільшим добовим спадом з 10 липня 2025 року.
  • Контракт закривається в мінусі два з останніх трьох сесій.
  • Поточна ціна на 14.80% нижча за 52-тижневий максимум у $2.5164, зафіксований 18 липня 2024 року.
  • Попри спад, котирування залишаються на 14.65% вище за 52-тижневий мінімум у $1.87 (10 вересня 2024).
  • Ціна на 14.28% нижча порівняно з аналогічною датою минулого року.
  • З початку року котирування зросли на 7.12% або 14.25 центів.
  • Місячне зростання становить 3.09%.

Контекст: вплив попередніх максимумів

  • Поточна ціна на 8.02% нижча від цьогорічного максимуму $2.331 (2 квітня 2025).
  • Проте все ще на 10.01% вище за мінімум 2025 року $1.9489 (26 лютого 2025).
  • Контракт втратив майже 50% від рекордної позначки $4.2762, зафіксованої 9 червня 2022 року.

Ризики і висновки

Нинішнє зниження цін на ф’ючерсний бензин RBOB відображає тимчасову слабкість попиту або надлишкову пропозицію на американському ринку. У перспективі ціни залишаються волатильними: хоча котирування впали з річних піків, вони досі суттєво перевищують рівні початку року. Це може вплинути на експортні пропозиції в напрямку Середземномор’я та Північної Європи, а також на вартість імпортованого бензину в Україну.

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Оперативна інформація по ринках пального

Джерело: Terminal

За матеріалами: morningstar.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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