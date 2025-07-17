Ціна бензину RBOB на NYMEX впала до мінімуму з початку липня

Серпневий ф’ючерсний контракт на бензин RBOB на біржі NYMEX завершив торги 16 липня зниженням на 1,18%, опустившись до $2.1440 за галон. Це найнижчий рівень закриття з 3 липня 2025 року.
Динаміка цін: втрата імпульсу після весняного піку
- Зниження на 2.56 центів або 1.18% за день стало найбільшим добовим спадом з 10 липня 2025 року.
- Контракт закривається в мінусі два з останніх трьох сесій.
- Поточна ціна на 14.80% нижча за 52-тижневий максимум у $2.5164, зафіксований 18 липня 2024 року.
- Попри спад, котирування залишаються на 14.65% вище за 52-тижневий мінімум у $1.87 (10 вересня 2024).
- Ціна на 14.28% нижча порівняно з аналогічною датою минулого року.
- З початку року котирування зросли на 7.12% або 14.25 центів.
- Місячне зростання становить 3.09%.
Контекст: вплив попередніх максимумів
- Поточна ціна на 8.02% нижча від цьогорічного максимуму $2.331 (2 квітня 2025).
- Проте все ще на 10.01% вище за мінімум 2025 року $1.9489 (26 лютого 2025).
- Контракт втратив майже 50% від рекордної позначки $4.2762, зафіксованої 9 червня 2022 року.
Ризики і висновки
Нинішнє зниження цін на ф’ючерсний бензин RBOB відображає тимчасову слабкість попиту або надлишкову пропозицію на американському ринку. У перспективі ціни залишаються волатильними: хоча котирування впали з річних піків, вони досі суттєво перевищують рівні початку року. Це може вплинути на експортні пропозиції в напрямку Середземномор’я та Північної Європи, а також на вартість імпортованого бензину в Україну.
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Джерело: Terminal
За матеріалами: morningstar.com