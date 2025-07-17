USA EIA Reveals Latest Gasoline Price Forecast

У серпні U.S. Energy Information Administration (EIA) опублікувала оновлений проєкт щодо роздрібних цін на бензин у США на 2025–2026 рр. Ця аналітика стане важливим орієнтиром для учасників енергетичного ринку.
Основні прогнози
- Поточний прогноз EIA (липень STEO): середня роздрібна ціна на звичайний бензин у США — $3.09/галон у 2025 році та $3.04/галон у 2026 році
- Порівняння з червнем: у червневому STEO очікували $3.09 у 2025 та $3.08 у 2026
- Поквартальні дані 2025–2026 років:
- 3 кв 2025 — $3.11/галон
- 4 кв 2025 — $2.99
- 1 кв 2026 — $2.93
- 2 кв 2026 — $3.12
- 3 кв 2026 — $3.16
- 4 кв 2026 — $2.96
- Попередні квартальні оцінки (червень): трохи вищі: до $3.14–3.17 у деяких періодах :contentReference[oaicite:1]{index=1}
Поточні ринкові ціни на бензин
- За інформацією EIA на 14 липня: $3.130/галон (на 14 липня), що на $0.366 нижче за річний рівень :contentReference[oaicite:2]{index=2}
- Регіональна динаміка (14 липня):
- Найтoргівельніший — Західне узбережжя: $4.041/галон
- Найнижча ціна — Gulf Coast: $2.738/галон
- За даними AAA (16 липня): середня ціна — $3.160/галон, що схоже на EIA
- Максимум вартості бензину в історії був зафіксований 14 червня 2022 на рівні $5.016/галон
З чого складається ціна на бензин?
- У травні–червні 2025:
- ~50 % — витрати на сиру нафту
- 17 % — витрати на переробку
- 17 % — розподіл і маркетинг
- 16 % — податки
- У квітні п. р.:
- 49 % — сира нафту, 19 % — розподіл/маркетинг, 16 % — податки, 16 % — переробка
EIA оновила свої прогнози, знизивши очікувані ціни наприкінці 2025 та у 2026 рр порівняно з червнем, що свідчить про стабілізацію ринку бензину.
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Джерело: Terminal
За матеріалами: rigzone.com