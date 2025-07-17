USA EIA Reveals Latest Gasoline Price Forecast

Обновлено: Июль 17, 2025. Тэги: , , ,

USA EIA Reveals Latest Gasoline Price Forecast

У серпні U.S. Energy Information Administration (EIA) опублікувала оновлений проєкт щодо роздрібних цін на бензин у США на 2025–2026 рр. Ця аналітика стане важливим орієнтиром для учасників енергетичного ринку.

Основні прогнози

  • Поточний прогноз EIA (липень STEO): середня роздрібна ціна на звичайний бензин у США — $3.09/галон у 2025 році та $3.04/галон у 2026 році
  • Порівняння з червнем: у червневому STEO очікували $3.09 у 2025 та $3.08 у 2026
  • Поквартальні дані 2025–2026 років:
    • 3 кв 2025 — $3.11/галон
    • 4 кв 2025 — $2.99
    • 1 кв 2026 — $2.93
    • 2 кв 2026 — $3.12
    • 3 кв 2026 — $3.16
    • 4 кв 2026 — $2.96
  • Попередні квартальні оцінки (червень): трохи вищі: до $3.14–3.17 у деяких періодах :contentReference[oaicite:1]{index=1}

Поточні ринкові ціни на бензин

  • За інформацією EIA на 14 липня: $3.130/галон (на 14 липня), що на $0.366 нижче за річний рівень :contentReference[oaicite:2]{index=2}
  • Регіональна динаміка (14 липня):
    • Найтoргівельніший — Західне узбережжя: $4.041/галон
    • Найнижча ціна — Gulf Coast: $2.738/галон
  • За даними AAA (16 липня): середня ціна — $3.160/галон, що схоже на EIA
  • Максимум вартості бензину в історії був зафіксований 14 червня 2022 на рівні $5.016/галон

З чого складається ціна на бензин?

  • У травні–червні 2025:
    • ~50 % — витрати на сиру нафту
    • 17 % — витрати на переробку
    • 17 % — розподіл і маркетинг
    • 16 % — податки
  • У квітні п. р.:
    • 49 % — сира нафту, 19 % — розподіл/маркетинг, 16 % — податки, 16 % — переробка

EIA оновила свої прогнози, знизивши очікувані ціни наприкінці 2025 та у 2026 рр порівняно з червнем, що свідчить про стабілізацію ринку бензину.

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Оперативна інформація по ринках пального

Джерело: Terminal
За матеріалами: rigzone.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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