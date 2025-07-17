Нафта отримала відтермінування обмежень

Обновлено: Июль 17, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , ,

Нафта отримала відтермінування обмежень

Після заяв Дональда Трампа про можливе запровадження вторинних мит США проти країн, що купують російські енергоресурси, ринок нафтових ф’ючерсів швидко відреагував — але зниження виявилося короткочасним. Прогнозоване зростання попиту з боку ОПЕК, активне накопичення запасів Китаєм та внутрішні суперечки в ЄС щодо санкцій дали нафті та газу паузу перед новим раундом геополітичної турбулентності.

Волатильність на ринку Brent та заяви Трампа

  • Котирування Brent відкотилися від $71,5 до $69 за барель, реагуючи на зменшення геополітичної напруги.
  • Поточний рівень підтримується 200-періодною середньою на 4-годинному графіку, а також травневим трендом зростання.
  • Причиною зниження стали очікування більш жорстких кроків США, зокрема обіцянка Дональда Трампа ввести 100% мита на російську нафту та газ у разі відсутності прогресу в переговорах між Києвом і москвою.

Попит на нафту: прогноз ОПЕК проти МЕА

  • ОПЕК очікує збільшення світового попиту на нафту на 1,3 млн бар./добу у III–IV кварталах 2025 року.
  • Цей прогноз залишається оптимістичнішим за оцінки Міжнародного енергетичного агентства.

Китайська економіка та стратегічні запаси

  • Зростання ВВП Китаю за І півріччя склало 5,3%, тоді як Світовий банк прогнозує 4,5% на рік.
  • За оцінками експертів, Китай може закупити до 140 млн барелів нафти у IV кварталі 2025 – I кварталі 2026 р. для поповнення стратегічних резервів.

Ризики та геополітичний фронт

  • Процес затвердження 18-го пакета санкцій ЄС проти росії загальмувався через позицію Словаччини та Мальти.
  • Словаччина, імовірно, отримала газові гарантії в обмін на підтримку санкцій.
  • Деякі нафтові об’єкти в Іраку зазнали атак дронів, що призвело до тимчасового припинення видобутку.

Очікування та ризики

  • Короткострокові ризики для ринку знижено, однак стратегічні фактори, зокрема китайські закупівлі, збереження санкційного тиску та бойові дії в Україні, залишаються ключовими драйверами для цін.

«Навіть у разі вторинних санкцій США, Китай навряд чи відмовиться від закупівлі російської нафти»

Замовити звіт по ринку

Оперативна інформація по ринках пального

Джерело: Terminal

За матеріалами: Investing.com

Автор:

(Всего статей: 2077)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: