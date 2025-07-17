Нафта отримала відтермінування обмежень

Після заяв Дональда Трампа про можливе запровадження вторинних мит США проти країн, що купують російські енергоресурси, ринок нафтових ф’ючерсів швидко відреагував — але зниження виявилося короткочасним. Прогнозоване зростання попиту з боку ОПЕК, активне накопичення запасів Китаєм та внутрішні суперечки в ЄС щодо санкцій дали нафті та газу паузу перед новим раундом геополітичної турбулентності.
Волатильність на ринку Brent та заяви Трампа
- Котирування Brent відкотилися від $71,5 до $69 за барель, реагуючи на зменшення геополітичної напруги.
- Поточний рівень підтримується 200-періодною середньою на 4-годинному графіку, а також травневим трендом зростання.
- Причиною зниження стали очікування більш жорстких кроків США, зокрема обіцянка Дональда Трампа ввести 100% мита на російську нафту та газ у разі відсутності прогресу в переговорах між Києвом і москвою.
Попит на нафту: прогноз ОПЕК проти МЕА
- ОПЕК очікує збільшення світового попиту на нафту на 1,3 млн бар./добу у III–IV кварталах 2025 року.
- Цей прогноз залишається оптимістичнішим за оцінки Міжнародного енергетичного агентства.
Китайська економіка та стратегічні запаси
- Зростання ВВП Китаю за І півріччя склало 5,3%, тоді як Світовий банк прогнозує 4,5% на рік.
- За оцінками експертів, Китай може закупити до 140 млн барелів нафти у IV кварталі 2025 – I кварталі 2026 р. для поповнення стратегічних резервів.
Ризики та геополітичний фронт
- Процес затвердження 18-го пакета санкцій ЄС проти росії загальмувався через позицію Словаччини та Мальти.
- Словаччина, імовірно, отримала газові гарантії в обмін на підтримку санкцій.
- Деякі нафтові об’єкти в Іраку зазнали атак дронів, що призвело до тимчасового припинення видобутку.
Очікування та ризики
- Короткострокові ризики для ринку знижено, однак стратегічні фактори, зокрема китайські закупівлі, збереження санкційного тиску та бойові дії в Україні, залишаються ключовими драйверами для цін.
«Навіть у разі вторинних санкцій США, Китай навряд чи відмовиться від закупівлі російської нафти»
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Джерело: Terminal
За матеріалами: Investing.com