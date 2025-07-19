Бензин на NYMEX завершив тиждень зниженням на 1,54%

Контракт на бензин RBOB з поставкою в серпні закрився на рівні $2,1534 за галон, перервавши двотижневе зростання.
Тенденції цін на бензин у США
Контракт на бензин RBOB на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) із постачанням у серпні втратив 3,36 цента, або 1,54% за тиждень — найбільше тижневе падіння з кінця червня 2025 року. Попри позитивний рух у першій половині липня, котирування знову опинилися під тиском.
- Поточна ціна: $2,1534 за галон
- Зниження за день: на 1,70 цента або 0,78%
- Зниження за тиждень: на 3,36 цента або 1,54%
Динаміка у 2025 році:
- На 7,59% вище, ніж на початку року
- На 10,49% вище від цьогорічного мінімуму ($1,9489 за галон від 26 лютого)
- На 7,62% нижче від максимуму 2025 року ($2,331 від 2 квітня)
Порівняння з попередніми періодами:
- Ціна нижча на 13,24% від 52-тижневого максимуму ($2,482 від 31 липня 2024 року)
- Вища на 15,16% від 52-тижневого мінімуму ($1,87 від 10 вересня 2024 року)
- На 12,12% нижче, ніж рік тому
- На 49,64% нижче від історичного максимуму ($4,2762 від 9 червня 2022 року)
З початку липня котирування зросли на 3,54%, однак тенденція до корекції після зростання залишається актуальною, що важливо враховувати в стратегічному плануванні постачання пального.
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Джерело: Terminal
За матеріалами: morningstar.com