Бензин на NYMEX завершив тиждень зниженням на 1,54%

Обновлено: Июль 19, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

Бензин на NYMEX завершив тиждень зниженням на 1,54%

Контракт на бензин RBOB з поставкою в серпні закрився на рівні $2,1534 за галон, перервавши двотижневе зростання.

Тенденції цін на бензин у США

Контракт на бензин RBOB на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) із постачанням у серпні втратив 3,36 цента, або 1,54% за тиждень — найбільше тижневе падіння з кінця червня 2025 року. Попри позитивний рух у першій половині липня, котирування знову опинилися під тиском.

  • Поточна ціна: $2,1534 за галон
  • Зниження за день: на 1,70 цента або 0,78%
  • Зниження за тиждень: на 3,36 цента або 1,54%

Динаміка у 2025 році:

  • На 7,59% вище, ніж на початку року
  • На 10,49% вище від цьогорічного мінімуму ($1,9489 за галон від 26 лютого)
  • На 7,62% нижче від максимуму 2025 року ($2,331 від 2 квітня)

Порівняння з попередніми періодами:

  • Ціна нижча на 13,24% від 52-тижневого максимуму ($2,482 від 31 липня 2024 року)
  • Вища на 15,16% від 52-тижневого мінімуму ($1,87 від 10 вересня 2024 року)
  • На 12,12% нижче, ніж рік тому
  • На 49,64% нижче від історичного максимуму ($4,2762 від 9 червня 2022 року)

З початку липня котирування зросли на 3,54%, однак тенденція до корекції після зростання залишається актуальною, що важливо враховувати в стратегічному плануванні постачання пального.

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Оперативна інформація по ринках пального

Джерело: Terminal
За матеріалами: morningstar.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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