США знизили прогноз цін на дизельне пальне до 2026 року

Обновлено: Июль 19, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

США знизили прогноз цін на дизельне пальне до 2026 року

Американська адміністрація енергетичної інформації (EIA) у липневому прогнозі скоригувала оцінку цін на дизельне пальне в США до 2026 року. Прогноз знижено в порівнянні з червневим, а актуальні ціни залишаються нижчими за торішній рівень.

Нова оцінка на фоні стабілізації нафтового ринку

У липневому короткостроковому енергетичному прогнозі (STEO), оприлюдненому 8 липня, EIA очікує, що середня ціна дизельного пального в США у 2025 році становитиме 3,61 дол. за галон, а у 2026 році — 3,59 дол. за галон. У червневому STEO ціни прогнозувалися на рівні 3,52 дол. у 2025 та 3,58 дол. у 2026.

  • Середня ціна у 2024 році склала 3,76 дол. за галон.
  • Оцінка на III квартал 2025 року — 3,67 дол., а на IV квартал 2025 та I квартал 2026 — по 3,59 дол.
  • На II квартал 2026 — 3,56 дол. за галон, III квартал — 3,58 дол., IV квартал — 3,61 дол.

Актуальні ціни і регіональні розбіжності

У щотижневому оновленні EIA від 15 липня зазначено:

  • Ціна на 14 липня — 3,758 дол. за галон.
  • На 7 липня — 3,739 дол., на 30 червня — 3,727 дол.
  • Рік тому — на 0,068 дол. більше, тобто ~3,826 дол.

За регіонами (PADD):

  • Найдорожчий дизель — на Західному узбережжі: 4,498 дол. за галон.
  • Найдешевший — у Мексиканській затоці: 3,403 дол. за галон.

Сайт EIA пояснює, що США поділено на п’ять основних регіонів (PADD 1–5), причому PADD 1 розбито ще на три підрегіони.

Структура ціни дизелю у США

У травні EIA оцінювала середню ціну дизельного пального в 3,50 дол. за галон. Її структура виглядає так:

  • 45% — вартість сирої нафти
  • 23% — розподіл і маркетинг
  • 17% — податки
  • 15% — переробка

Тренд останніх тижнів

За даними AAA Fuel Prices:

  • Станом на 18 липня — 3,729 дол.
  • Учора — 3,730 дол., тиждень тому — 3,706 дол., місяць тому — 3,595 дол., рік тому — 3,847 дол.
  • Найвища зафіксована ціна — 5,815 дол. за галон 19 червня 2022 року

Джерело: Terminal

За матеріалами: Rigzone AAA Fuel Prices

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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