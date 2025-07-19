США знизили прогноз цін на дизельне пальне до 2026 року

Американська адміністрація енергетичної інформації (EIA) у липневому прогнозі скоригувала оцінку цін на дизельне пальне в США до 2026 року. Прогноз знижено в порівнянні з червневим, а актуальні ціни залишаються нижчими за торішній рівень.

Нова оцінка на фоні стабілізації нафтового ринку

У липневому короткостроковому енергетичному прогнозі (STEO), оприлюдненому 8 липня, EIA очікує, що середня ціна дизельного пального в США у 2025 році становитиме 3,61 дол. за галон, а у 2026 році — 3,59 дол. за галон. У червневому STEO ціни прогнозувалися на рівні 3,52 дол. у 2025 та 3,58 дол. у 2026.

Середня ціна у 2024 році склала 3,76 дол. за галон .

. Оцінка на III квартал 2025 року — 3,67 дол., а на IV квартал 2025 та I квартал 2026 — по 3,59 дол.

На II квартал 2026 — 3,56 дол. за галон, III квартал — 3,58 дол., IV квартал — 3,61 дол.

Актуальні ціни і регіональні розбіжності

У щотижневому оновленні EIA від 15 липня зазначено:

Ціна на 14 липня — 3,758 дол. за галон .

. На 7 липня — 3,739 дол., на 30 червня — 3,727 дол.

Рік тому — на 0,068 дол. більше, тобто ~3,826 дол.

За регіонами (PADD):

Найдорожчий дизель — на Західному узбережжі: 4,498 дол. за галон .

. Найдешевший — у Мексиканській затоці: 3,403 дол. за галон.

Сайт EIA пояснює, що США поділено на п’ять основних регіонів (PADD 1–5), причому PADD 1 розбито ще на три підрегіони.

Структура ціни дизелю у США

У травні EIA оцінювала середню ціну дизельного пального в 3,50 дол. за галон. Її структура виглядає так:

45% — вартість сирої нафти

— вартість сирої нафти 23% — розподіл і маркетинг

— розподіл і маркетинг 17% — податки

— податки 15% — переробка

Тренд останніх тижнів

За даними AAA Fuel Prices:

Станом на 18 липня — 3,729 дол.

Учора — 3,730 дол., тиждень тому — 3,706 дол., місяць тому — 3,595 дол., рік тому — 3,847 дол.

Найвища зафіксована ціна — 5,815 дол. за галон 19 червня 2022 року

Джерело: Terminal

За матеріалами: Rigzone AAA Fuel Prices