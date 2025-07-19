OPEC затвердила збільшення постачання у серпні після чергового щомісячного зростання

Обновлено: Июль 19, 2025. Тэги: , , , , , ,

OPEC затвердила збільшення постачання у серпні після чергового щомісячного зростання

OPEC+ у липні 2025 року продовжила стратегію нарощення постачання, попри достатній рівень попиту, і анонсувала нове збільшення обсягів у серпні.

Підвищення постачання

  • У травні–липні 2025 р. OPEC+ щомісяця збільшувала постачання приблизно на 411 тис. барелів/день, серпневе зростання складе 548 тис. барелів/день.
  • Це дозволить наростити загальний обсяг постачання на приблизно 1,78 млн барелів/день за вказаний період.

Економічне тло та попит

  • Світовий попит на нафту залишається стабільним — приріст прогнозується на рівні 1,3 млн барелів/день у 2025–2026 роках.
  • У третьому кварталі 2025 року очікується дуже сильний попит, хоча баланс ринку поки залишається напруженим через збільшення постачання.

Поточні тенденції

  • У червні 2025 року світове постачання зросло на приблизно 950 тис. барелів/день порівняно з травнем — завдяки зростанню виробництва в Саудівській Аравії та інших країнах.
  • Попри зростання запасів, фізичний ринок залишається збалансованим: нафтопереробка демонструє сезонну активність, а премії залишаються високими.

Чого очікувати далі

  • Чергова зустріч OPEC+ відбудеться 3 серпня 2025 року — учасники вирішуватимуть обсяги на вересень.
  • Стратегія фокусується на відновленні ринкової частки через обсяги, а не через підтримку високих цін — нафта Brent торгується в діапазоні 68–70 дол./барель.

Замовити звіт по ринку

Оперативна інформація по ринках пального

Джерело: Terminal
За матеріалами: seekingalpha.com

Автор:

(Всего статей: 2085)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: