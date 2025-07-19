OPEC затвердила збільшення постачання у серпні після чергового щомісячного зростання

OPEC+ у липні 2025 року продовжила стратегію нарощення постачання, попри достатній рівень попиту, і анонсувала нове збільшення обсягів у серпні.
Підвищення постачання
- У травні–липні 2025 р. OPEC+ щомісяця збільшувала постачання приблизно на 411 тис. барелів/день, серпневе зростання складе 548 тис. барелів/день.
- Це дозволить наростити загальний обсяг постачання на приблизно 1,78 млн барелів/день за вказаний період.
Економічне тло та попит
- Світовий попит на нафту залишається стабільним — приріст прогнозується на рівні 1,3 млн барелів/день у 2025–2026 роках.
- У третьому кварталі 2025 року очікується дуже сильний попит, хоча баланс ринку поки залишається напруженим через збільшення постачання.
Поточні тенденції
- У червні 2025 року світове постачання зросло на приблизно 950 тис. барелів/день порівняно з травнем — завдяки зростанню виробництва в Саудівській Аравії та інших країнах.
- Попри зростання запасів, фізичний ринок залишається збалансованим: нафтопереробка демонструє сезонну активність, а премії залишаються високими.
Чого очікувати далі
- Чергова зустріч OPEC+ відбудеться 3 серпня 2025 року — учасники вирішуватимуть обсяги на вересень.
- Стратегія фокусується на відновленні ринкової частки через обсяги, а не через підтримку високих цін — нафта Brent торгується в діапазоні 68–70 дол./барель.
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Джерело: Terminal
За матеріалами: seekingalpha.com