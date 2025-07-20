Світовий картель розпочав довготривалу гру за частку на ринку

Організація країн-експортерів нафти (OPEC) поступово скасовує обмеження на видобуток, прагнучи відновити ринкову частку, попри стабільні ціни на нафту, що підтримуються зовнішніми факторами.

Стратегія і геополітична кон’юнктура на користь OPEC

OPEC змінила підхід до ринку, акцентуючи на поверненні ринкової частки, втраченій за роки скорочень видобутку. Попри збільшення обсягів, ціни на нафту не знижуються, чого побоювалися багато аналітиків.

Ціни залишаються високими завдяки геополітичним чинникам — напруженим відносинам США-Китай, новим санкціям проти росії та лісовим пожежам у Канаді.

— напруженим відносинам США-Китай, новим санкціям проти росії та лісовим пожежам у Канаді. У серпні OPEC+ оголосила про підвищення видобутку понад очікування, але ринок це сприйняв позитивно .

. Попри зростання постачання, не всі країни збільшують видобуток однаковими темпами, що знижує ризик перенасичення ринку.

Гнучка тактика та «довга й мілка» цінова війна

Аналітики вважають, що нова стратегія OPEC — це довгострокова боротьба за ринок, а не спроба «вбити» сланцеву нафту США, як раніше. Як зазначив Франсіско Бланш із Bank of America:

«Це не буде коротка й стрімка цінова війна, а довга й мілка. Саудівська Аравія прагне вплинути саме на сланцевий видобуток у США».

Зміцнення згуртованості всередині OPEC

За словами аналітикині Amena Bakr (Kpler), зміни у підході також спрямовані на відновлення довіри всередині OPEC, оскільки деякі країни не дотримувалися квот. План поступового повернення обсягів видобутку дозволяє уникнути хаосу.

Нестача нових відкриттів поза OPEC

За даними Financial Times, з 2020 року нові відкриття нафти поза межами сланцевого сектору склали лише 2,5 млрд барелів на рік, що становить 25% від обсягів до 2020 року. Це обмежує можливості зростання видобутку не-OPEC.

Скепсис щодо піку попиту на нафту

Керівник OPEC Хайтам аль-Гайс заявив, що:

«Піку попиту на нафту не видно на горизонті… попит зростатиме разом із населенням».

Попри прогнози МЕА про зростання продажів електромобілів, попит на нафту в Китаї продовжує зростати, а у США — EV-продажі можуть знизитися.

Позиція OPEC на майбутнє

Ситуація складається на користь OPEC: сланцева нафта чутлива до ціни, нові відкриття обмежені, а попит не демонструє різкого падіння. Навіть у разі досягнення піку споживання, попит залишатиметься на стабільному рівні, і OPEC готова забезпечити це постачання.

За матеріалами: Oilprice.com, Reuters, Bloomberg, Financial Times, The National