Киргизстан став провідним імпортером бензину з Казахстану

У січні–травні 2025 року Киргизстан увійшов до лідерів серед покупців казахського бензину. Загальний обсяг експорту бензину з Казахстану за цей період склав понад 106 тис. тонн, хоча ще торік експорту не здійснювалося.

Основні ринки збуту казахського бензину

За даними Бюро національної статистики Казахстану:

55 тис. тонн бензину було відвантажено до Киргизстану;

бензину було відвантажено до Киргизстану; 46,6 тис. тонн – до Узбекистану.

Загальна вартість експорту бензину в січні–травні сягнула майже $65 млн. Це свідчить про відновлення експортної активності з боку Казахстану після перерви у 2024 році.

Зростання експорту дизпального з Казахстану

Паралельно збільшився й експорт дизельного пального:

Загальний обсяг – 19,1 тис. тонн ;

; Зростання – на 2,5 тис. тонн , або 15,3% ;

, або ; Основні покупці – Киргизстан і Узбекистан.

Ці результати свідчать про посилення регіональної торгівлі нафтопродуктами в Центральній Азії та потенційне зростання конкуренції між постачальниками пального.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Бюро національної статистики Казахстану