Киргизстан став провідним імпортером бензину з Казахстану

Обновлено: Июль 21, 2025. Тэги: , , , , , ,

У січні–травні 2025 року Киргизстан увійшов до лідерів серед покупців казахського бензину. Загальний обсяг експорту бензину з Казахстану за цей період склав понад 106 тис. тонн, хоча ще торік експорту не здійснювалося.

Основні ринки збуту казахського бензину

За даними Бюро національної статистики Казахстану:

  • 55 тис. тонн бензину було відвантажено до Киргизстану;
  • 46,6 тис. тонн – до Узбекистану.

Загальна вартість експорту бензину в січні–травні сягнула майже $65 млн. Це свідчить про відновлення експортної активності з боку Казахстану після перерви у 2024 році.

Зростання експорту дизпального з Казахстану

Паралельно збільшився й експорт дизельного пального:

  • Загальний обсяг – 19,1 тис. тонн;
  • Зростання – на 2,5 тис. тонн, або 15,3%;
  • Основні покупці – Киргизстан і Узбекистан.

Ці результати свідчать про посилення регіональної торгівлі нафтопродуктами в Центральній Азії та потенційне зростання конкуренції між постачальниками пального.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Бюро національної статистики Казахстану

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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