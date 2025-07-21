Киргизстан став провідним імпортером бензину з Казахстану

У січні–травні 2025 року Киргизстан увійшов до лідерів серед покупців казахського бензину. Загальний обсяг експорту бензину з Казахстану за цей період склав понад 106 тис. тонн, хоча ще торік експорту не здійснювалося.
Основні ринки збуту казахського бензину
За даними Бюро національної статистики Казахстану:
- 55 тис. тонн бензину було відвантажено до Киргизстану;
- 46,6 тис. тонн – до Узбекистану.
Загальна вартість експорту бензину в січні–травні сягнула майже $65 млн. Це свідчить про відновлення експортної активності з боку Казахстану після перерви у 2024 році.
Зростання експорту дизпального з Казахстану
Паралельно збільшився й експорт дизельного пального:
- Загальний обсяг – 19,1 тис. тонн;
- Зростання – на 2,5 тис. тонн, або 15,3%;
- Основні покупці – Киргизстан і Узбекистан.
Ці результати свідчать про посилення регіональної торгівлі нафтопродуктами в Центральній Азії та потенційне зростання конкуренції між постачальниками пального.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Бюро національної статистики Казахстану