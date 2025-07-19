ЄС підтвердив заборону на імпорт дизеля з російської нафти

Європейський Союз офіційно ввів заборону на імпорт дизельного пального, виробленого з російської нафти. Рішення ухвалено попри сумніви частини трейдерів, які не очікували на остаточне схвалення такого кроку.
Посилення санкцій тисне на ринок дизелю
Європейський ринок дизельного пального, який і без того перебуває в умовах обмеженої пропозиції, зазнає додаткового тиску після нового раунду санкцій проти росії.
- ЄС підтвердив рішення про заборону імпорту дизеля, виробленого з російської нафти.
- Ринок Європи і раніше стикався з дефіцитом дизельного пального, а нові обмеження лише поглиблять проблему.
- До ухвалення рішення частина учасників ринку висловлювала сумніви щодо готовності ЄС запровадити таку заборону.
Європейський Союз у п’ятницю підтвердив, що просуватиметься вперед із забороною на імпорт дизеля, виготовленого з російської нафти
Очікується, що це рішення спровокує подальше зростання котирувань на дизельне пальне на європейських хабах та ускладнить логістичне планування для імпортерів.
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Джерело: Terminal
За матеріалами: Bloomberg