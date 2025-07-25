Ціни на нафту зросли на тлі скорочення запасів у США та очікуваних обмежень експорту бензину з росії

Обновлено: Июль 25, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , ,

Ціни на нафту зросли на тлі скорочення запасів у США та очікуваних обмежень експорту бензину з росії

На тлі скорочення нафтових запасів у США та очікувань обмежень експорту російського бензину світові котирування на нафту зросли на 1%, попри новини про відновлення діяльності Chevron у Венесуелі.

Фактор впливу №1: Скорочення запасів нафти у США

  • Запаси сирої нафти в США впали на 3,2 млн барелів – до 419 млн барелів.
  • Аналітики очікували зниження лише на 1,6 млн барелів.
  • Ці дані підтримали зростання ф’ючерсів на нафту.

Фактор впливу №2: Обмеження експорту бензину з росії

  • росія планує скоротити експорт бензину до мінімуму.
  • Постачання збережуться лише для союзників та країн із діючими угодами, як-от Монголія.
  • Цей крок викликав реакцію ринку через ризики дефіциту.

Фактор впливу №3: Новини про Chevron і Венесуелу

  • Chevron отримала дозвіл США на відновлення видобутку у Венесуелі.
  • Це викликало короткострокове падіння цін в середині торгової сесії.
  • Втім, експерти вважають, що дозвіл є поодиноким випадком і не відкриває венесуельський ринок для інших компаній.

Фактор впливу №4: Торгові домовленості США та ЄС

  • Обговорюється торгова угода між США та Європейським Союзом.
  • Передбачається зниження тарифів на імпорт до США на 15% базового рівня з потенційними винятками.
  • Це може стати наступним кроком після нещодавньої угоди США з Японією.

«Експортні обмеження росії стали поштовхом для зростання ринку», – зазначив Філ Флінн, старший аналітик Price Futures Group.

«Запаси нафти у США та торгові перемовини сприяють підтримці цін», – підкреслив аналітик Rystad Янів Шах.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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