Ціни на нафту зросли на тлі скорочення запасів у США та очікуваних обмежень експорту бензину з росії

На тлі скорочення нафтових запасів у США та очікувань обмежень експорту російського бензину світові котирування на нафту зросли на 1%, попри новини про відновлення діяльності Chevron у Венесуелі.
Фактор впливу №1: Скорочення запасів нафти у США
- Запаси сирої нафти в США впали на 3,2 млн барелів – до 419 млн барелів.
- Аналітики очікували зниження лише на 1,6 млн барелів.
- Ці дані підтримали зростання ф’ючерсів на нафту.
Фактор впливу №2: Обмеження експорту бензину з росії
- росія планує скоротити експорт бензину до мінімуму.
- Постачання збережуться лише для союзників та країн із діючими угодами, як-от Монголія.
- Цей крок викликав реакцію ринку через ризики дефіциту.
Фактор впливу №3: Новини про Chevron і Венесуелу
- Chevron отримала дозвіл США на відновлення видобутку у Венесуелі.
- Це викликало короткострокове падіння цін в середині торгової сесії.
- Втім, експерти вважають, що дозвіл є поодиноким випадком і не відкриває венесуельський ринок для інших компаній.
Фактор впливу №4: Торгові домовленості США та ЄС
- Обговорюється торгова угода між США та Європейським Союзом.
- Передбачається зниження тарифів на імпорт до США на 15% базового рівня з потенційними винятками.
- Це може стати наступним кроком після нещодавньої угоди США з Японією.
«Експортні обмеження росії стали поштовхом для зростання ринку», – зазначив Філ Флінн, старший аналітик Price Futures Group.
«Запаси нафти у США та торгові перемовини сприяють підтримці цін», – підкреслив аналітик Rystad Янів Шах.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters