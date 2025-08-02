Блокування рахунків у ОАЕ: ризики для компаній з рф і потенційний вплив на логістику нафтопродуктів

Банки Об’єднаних Арабських Еміратів розпочали системну перевірку та обмеження діяльності компаній з російським капіталом, що стало сигналом зміни фінансового клімату для бізнесу, задіяного в паралельному імпорті та фінансових операціях. Ці обмеження можуть мати наслідки для логістики нафтопродуктів, оскільки ОАЕ відігравали роль одного з транзитних і фінансових хабів рф після 2022 року.
Масштаби та форми обмежень
- Понад 4 тисячі компаній з рф зареєстровані в ОАЕ — кількість стрімко зросла у 2024 році (у 2,5 раза більше, ніж у 2023-му).
- 20–30% з них уже підпали під банківські перевірки, обмеження або закриття рахунків.
- Банки вимагають до 20 документів протягом доби, навіть у випадках «реального» бізнесу з легальною діяльністю.
- Рахунки можуть бути заблоковані через технічні порушення: несвоєчасне підтвердження, відсутність відповіді.
Пріоритети банків ОАЕ: виявлення фіктивних структур
- ОАЕ зосереджуються на виявленні компаній, чия діяльність не пов’язана з країною або має мінімальний зв’язок із місцевою економікою.
- Навіть реальний бізнес із оборотами стикається з ризиком блокування рахунків, якщо має зв’язки з підсанкційними структурами.
- Відбувається посилення контролю за дотриманням санкцій США, ЄС, Великої Британії.
Структура російського бізнесу в ОАЕ
- 26% — компанії в сфері ритейлу.
- 21% — ІТ-сектор.
- 14% — виробничі підприємства.
- 14% компаній, що були зареєстровані раніше, уже припинили діяльність в ОАЕ.
Можливі наслідки для ринку нафтопродуктів
- ОАЕ були важливою юрисдикцією для компаній з рф, які використовували її для проведення платежів і оформлення контрактів на товари подвійного призначення, включаючи нафту й нафтопродукти.
- Масові перевірки та блокування можуть ускладнити фінансові розрахунки для компаній, що беруть участь у зовнішній торгівлі паливом.
- Частина компаній, що діяли через ОАЕ як посередники, можуть припинити діяльність або згорнути логістичні ланцюги.
- Це може призвести до перерозподілу потоків та зростання тиску на інші хаби, однак фактичні обсяги впливу залишаються невідомими.
Висновки
- Політика банків ОАЕ засвідчує посилення глобального санкційного тиску на структури рф навіть у формально нейтральних юрисдикціях.
- Зменшення доступу до фінансових послуг може створити додаткові труднощі для компаній, які використовували ОАЕ як інфраструктурну ланку в торгівлі нафтою.
- У короткостроковій перспективі це може вплинути на стабільність логістичних схем нафти й нафтопродуктів, що використовували цю юрисдикцію після 2022 року.
Джерело: Terminal
За матеріалами: ЗМІ