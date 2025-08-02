Блокування рахунків у ОАЕ: ризики для компаній з рф і потенційний вплив на логістику нафтопродуктів

Обновлено: Август 02, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Блокування рахунків у ОАЕ: ризики для компаній з рф і потенційний вплив на логістику нафтопродуктів

Банки Об’єднаних Арабських Еміратів розпочали системну перевірку та обмеження діяльності компаній з російським капіталом, що стало сигналом зміни фінансового клімату для бізнесу, задіяного в паралельному імпорті та фінансових операціях. Ці обмеження можуть мати наслідки для логістики нафтопродуктів, оскільки ОАЕ відігравали роль одного з транзитних і фінансових хабів рф після 2022 року.

Масштаби та форми обмежень

  • Понад 4 тисячі компаній з рф зареєстровані в ОАЕ — кількість стрімко зросла у 2024 році (у 2,5 раза більше, ніж у 2023-му).
  • 20–30% з них уже підпали під банківські перевірки, обмеження або закриття рахунків.
  • Банки вимагають до 20 документів протягом доби, навіть у випадках «реального» бізнесу з легальною діяльністю.
  • Рахунки можуть бути заблоковані через технічні порушення: несвоєчасне підтвердження, відсутність відповіді.

Пріоритети банків ОАЕ: виявлення фіктивних структур

  • ОАЕ зосереджуються на виявленні компаній, чия діяльність не пов’язана з країною або має мінімальний зв’язок із місцевою економікою.
  • Навіть реальний бізнес із оборотами стикається з ризиком блокування рахунків, якщо має зв’язки з підсанкційними структурами.
  • Відбувається посилення контролю за дотриманням санкцій США, ЄС, Великої Британії.

Структура російського бізнесу в ОАЕ

  • 26% — компанії в сфері ритейлу.
  • 21% — ІТ-сектор.
  • 14% — виробничі підприємства.
  • 14% компаній, що були зареєстровані раніше, уже припинили діяльність в ОАЕ.

Можливі наслідки для ринку нафтопродуктів

  • ОАЕ були важливою юрисдикцією для компаній з рф, які використовували її для проведення платежів і оформлення контрактів на товари подвійного призначення, включаючи нафту й нафтопродукти.
  • Масові перевірки та блокування можуть ускладнити фінансові розрахунки для компаній, що беруть участь у зовнішній торгівлі паливом.
  • Частина компаній, що діяли через ОАЕ як посередники, можуть припинити діяльність або згорнути логістичні ланцюги.
  • Це може призвести до перерозподілу потоків та зростання тиску на інші хаби, однак фактичні обсяги впливу залишаються невідомими.

Висновки

  • Політика банків ОАЕ засвідчує посилення глобального санкційного тиску на структури рф навіть у формально нейтральних юрисдикціях.
  • Зменшення доступу до фінансових послуг може створити додаткові труднощі для компаній, які використовували ОАЕ як інфраструктурну ланку в торгівлі нафтою.
  • У короткостроковій перспективі це може вплинути на стабільність логістичних схем нафти й нафтопродуктів, що використовували цю юрисдикцію після 2022 року.

Джерело: Terminal

За матеріалами: ЗМІ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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