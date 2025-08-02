Зростання напруги на ринку нафти через геополітичні чинники й очікування дій ОПЕК+ — підсумки тижня

Світовий ринок нафти у липні—початку серпня демонстрував високу волатильність через санкції США, зміну торговельної політики Індії, очікуване зростання видобутку ОПЕК+ і політичні заяви Трампа. Попри досягнення пікових значень котирувань, останні дні липня ознаменувалися фіксацією прибутку. Увагу також привертає стрімке падіння цін на Heating Oil. Розглядається потенційний вплив цих подій на Чорноморський регіон.
Події на ринку нафти й нафтопродуктів
- 1. Динаміка котирувань Brent, WTI, Heating Oil (01.07–01.08.2025):
- Brent: мінімум — $67,33 (07.07), максимум — $72,83 (30.07), останнє значення — $70,68 (01.08).
- WTI: мінімум — $65,0 (25.07), максимум — $70,51 (30.07), останнє значення — $67,80 (01.08).
- Heating Oil: мінімум — $2,3197/галон (01.08), максимум — $2,5939 (18.07).
- Коментар: За останній тиждень липня ціни Brent і WTI зросли на понад 4%, проте з 31 липня спостерігається корекція.
- 2. Потенційний вплив рішення ОПЕК+:
- Ймовірне збільшення видобутку на 548 тис. б/д — близько 0,5% світового попиту.
- Висновок: Цей обсяг може зменшити тиск на ціни в умовах зростаючого попиту, але ймовірний лише незначний ефект — до $1–2 зниження на барель.
- 3. Геополітика та санкції США:
- Нові санкції охоплюють 20 компаній, серед яких — порт Zhoushan Jinrun у Китаї.
- Це вже четвертий китайський об’єкт, який потрапив під санкції за торгівлю іранською нафтою.
- 4. Структуризація факторів впливу:
- Структурні чинники:
- Очікуване збільшення видобутку ОПЕК+.
- Зміцнення бюджетної стабільності Саудівської Аравії — дефіцит зменшився на 40% до $9,2 млрд.
- Короткострокові тригери:
- Заяви Трампа щодо мит на індійський імпорт у разі закупівлі російської нафти.
- Різке зниження знижки на Urals — до –$1/барель.
- Вторинні сигнали:
- Повернення Chevron до Венесуели під санкційним винятком.
- Зняття заборони на буріння у Новій Зеландії.
- Єгипет активізує видобуток з BP та ENI.
- Структурні чинники:
- 5. Heating Oil — стрімке падіння:
- 01.08: ціна знизилась на –3,27% до $2,3197/галон.
- Причина: в матеріалі не зазначена. Така волатильність свідчить про чутливість трейдерів до спекулятивних сигналів — можливо, на тлі очікувань скорочення попиту в США.
- 6. Потенційний вплив на Україну:
- Припинення закупівель російської нафти Індією та санкції можуть призвести до перенаправлення обсягів до Чорноморського регіону.
- Це створює ризик зміни логістичних потоків і умов постачання нафтопродуктів в Україну, особливо у разі тиску на цінові знижки.
Початок серпня характеризується поступовим охолодженням ринку після липневого зростання. Зниження котирувань Brent і Heating Oil на понад 1% за день свідчить про обережність трейдерів щодо майбутніх кроків ОПЕК+ і геополітичних ризиків. Структурні зміни в політиці Індії, нові санкції США і повернення Chevron до Венесуели сигналізують про зміну глобальних торговельних потоків. Для України зростає значення адаптивної логістики та моніторингу чорноморського вектора постачання.
Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com