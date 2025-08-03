Російська нафтова торгівля у стані війни: залежність та ризики для ринку

Попри санкції, рф продовжує отримувати прибутки від експорту нафти та нафтопродуктів завдяки значному попиту з боку Китаю, Індії, Туреччини та країн ЄС. У відповідь США анонсували можливість 100% мита на торгівлю з росією, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто миру в Україні. Такий сценарій може серйозно вплинути на глобальний нафтовий ринок, порушити логістику та спричинити перерозподіл торгових потоків.
Залежність світового нафтового ринку від російського експорту: санкції, покупці та митні загрози
1. Ключові покупці російських нафтопродуктів
- Китай та Індія — найбільші покупці викопного пального з рф з 1 січня 2023 року.
- Туреччина — на третьому місці, ЄС — на четвертому.
- Зростання поставок у 2022 році було обумовлене зниженими цінами на російську нафту.
2. Поведінка Європейського Союзу
- ЄС намагався зменшити залежність від російських енергоносіїв, але реальний прогрес обмежений після 2022 року.
- За даними CREA, найбільшими покупцями залишаються: Угорщина, Словаччина, Франція та Бельгія.
- Це свідчить про труднощі в переорієнтації енергетичних потоків навіть у межах санкційного режиму.
3. Причини збереження російських доходів
- Глобальна енергозалежність від рф досі залишається значною.
- Опортунізм з боку країн, що не приєднались до санкцій, дозволяє росії зберігати дохід від нафти.
- Санкції, запроваджені західними країнами, не дали очікуваного ефекту у зменшенні експортного прибутку.
4. Митна загроза з боку США
- Президент США Дональд Трамп заявив, що за відсутності миру протягом 50 днів, будуть запроваджені 100% «вторинні мита» на країни, які продовжують торгівлю з росією.
- Сенатор Ліндсі Грем заявив:
“Ми знищимо вашу економіку” — звертаючись до Індії, Китаю та Бразилії
- Раніше подібна загроза була озвучена і для покупців венесуельської нафти — тоді йшлося про 25% мита.
5. Потенційний вплив на нафтовий ринок
- Запровадження 100% мита може різко скоротити попит на російську нафту у ключових країнах.
- Це зумовить перерозподіл торгівельних потоків, особливо у Азії та Середземномор’ї.
- Можливе зростання світових цін на нафту у разі втрати рф частки ринку або збоїв у логістиці.
- Інфраструктурні адаптації (переналаштування НПЗ, логістики) вимагатимуть часу й ресурсів.
Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com