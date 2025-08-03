Російська нафтова торгівля у стані війни: залежність та ризики для ринку

Обновлено: Август 03, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , ,

Російська нафтова торгівля у стані війни: залежність та ризики для ринку

Попри санкції, рф продовжує отримувати прибутки від експорту нафти та нафтопродуктів завдяки значному попиту з боку Китаю, Індії, Туреччини та країн ЄС. У відповідь США анонсували можливість 100% мита на торгівлю з росією, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто миру в Україні. Такий сценарій може серйозно вплинути на глобальний нафтовий ринок, порушити логістику та спричинити перерозподіл торгових потоків.

Залежність світового нафтового ринку від російського експорту: санкції, покупці та митні загрози

1. Ключові покупці російських нафтопродуктів

  • Китай та Індія — найбільші покупці викопного пального з рф з 1 січня 2023 року.
  • Туреччина — на третьому місці, ЄС — на четвертому.
  • Зростання поставок у 2022 році було обумовлене зниженими цінами на російську нафту.

2. Поведінка Європейського Союзу

  • ЄС намагався зменшити залежність від російських енергоносіїв, але реальний прогрес обмежений після 2022 року.
  • За даними CREA, найбільшими покупцями залишаються: Угорщина, Словаччина, Франція та Бельгія.
  • Це свідчить про труднощі в переорієнтації енергетичних потоків навіть у межах санкційного режиму.

3. Причини збереження російських доходів

  • Глобальна енергозалежність від рф досі залишається значною.
  • Опортунізм з боку країн, що не приєднались до санкцій, дозволяє росії зберігати дохід від нафти.
  • Санкції, запроваджені західними країнами, не дали очікуваного ефекту у зменшенні експортного прибутку.

4. Митна загроза з боку США

  • Президент США Дональд Трамп заявив, що за відсутності миру протягом 50 днів, будуть запроваджені 100% «вторинні мита» на країни, які продовжують торгівлю з росією.
  • Сенатор Ліндсі Грем заявив:

    “Ми знищимо вашу економіку” — звертаючись до Індії, Китаю та Бразилії

  • Раніше подібна загроза була озвучена і для покупців венесуельської нафти — тоді йшлося про 25% мита.

5. Потенційний вплив на нафтовий ринок

  • Запровадження 100% мита може різко скоротити попит на російську нафту у ключових країнах.
  • Це зумовить перерозподіл торгівельних потоків, особливо у Азії та Середземномор’ї.
  • Можливе зростання світових цін на нафту у разі втрати рф частки ринку або збоїв у логістиці.
  • Інфраструктурні адаптації (переналаштування НПЗ, логістики) вимагатимуть часу й ресурсів.

Джерело: Terminal

За матеріалами: oilprice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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