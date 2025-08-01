ОПЕК+ прискорює повернення барелів на ринок

Понад пів мільйона барелів на добу — саме на стільки у серпні 2025 року зросте сукупний обсяг видобутку восьми ключових країн ОПЕК+. Це рішення формує нову кон’юнктуру нафтового ринку, зменшуючи дефіцит фізичного ресурсу та потенційно обмежуючи подальше зростання котирувань.
ДИНАМІКА ПОВЕРНЕННЯ ОБСЯГІВ НА РИНОК
- Початкове добровільне скорочення від восьми країн (Росія, Саудівська Аравія, Ірак, ОАЕ, Казахстан, Алжир, Оман, Кувейт) склало 2,2 млн барелів на добу, розпочате ще на початку 2024 року.
- З квітня 2025 року розпочалося поступове повернення обсягів:
- Квітень: +138 тис. б/д
- Травень–липень: щомісячно по +411 тис. б/д
- Серпень: рекордне для кампанії +548 тис. б/д
- Залишок для повернення: ще 548 тис. б/д — питання буде вирішуватись 3 серпня.
ОБҐРУНТУВАННЯ РІШЕННЯ
- ОПЕК+ вказує на стійкі фундаментальні фактори попиту, які підтримують рішення про відновлення обсягів.
- Окремо наголошено на низьких світових запасах нафти, що створює обмежену пропозицію на глобальному ринку.
- Початкове очікування полягало у поступовому поверненні протягом більш як року, але строки скоротили — тепер весь обсяг може бути повернений уже восени 2025 року.
СТАН ОБМЕЖЕНЬ І ДАЛЬШІ ПЕРСПЕКТИВИ
- Попри повернення барелів, окремі добровільні обмеження у розмірі 1,65 млн б/д залишаються чинними до кінця 2026 року.
- Ці обмеження слугують стримуючим фактором надмірної пропозиції та можуть зберігати цінову рівновагу на ринку.
АНАЛІТИЧНИЙ ВИСНОВОК
- Стриманість ОПЕК+ в темпах повернення ресурсів свідчить про обережну політику щодо зниження ризику різкої волатильності цін.
- Прогнозоване зростання видобутку у серпні-вересні може вплинути на зниження премій у ф’ючерсних контрактах, особливо при стабільному попиті.
- Скорочення запасів і синхронізоване повернення обсягів вказує на керовану стратегію впливу на ринок з урахуванням макроекономічних ризиків.
Джерело: Terminal
За матеріалами: ЗМІ
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