Бразилія призупинила експорт нафти до США попри скасування мита: наслідки для глобального ринку

Обновлено: Август 01, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Бразилія призупинила експорт нафти до США попри скасування мита: наслідки для глобального ринку

Бразильські нафтовидобувні компанії, включно з міжнародними мейджорами, зупинили постачання нафти до США попри скасування 10% мита. Причина — регуляторна невизначеність після нових тарифних заяв з боку США 9 липня.

 

Дестабілізуючий фактор для логістики та перспектив цін на світовому ринку нафти.

1. Бразильське нафтове рішення: раптова пауза в експорті

  • Експорт нафти з Бразилії до США повністю призупинено на більшу частину липня 2025 року.
  • Причина: попри скасування 10% квітневого мита, компанії не впевнені, що нові мита, оголошені 9 липня, не торкнуться їх у майбутньому.
  • Серед компаній — Petrobras, Shell, TotalEnergies, ExxonMobil, Equinor.

2. Масштаби поставок і обсяг втрат

  • Загальний видобуток у 2024 році: 3,4 млн барелів на добу.
  • Обсяг експорту: 1,78 млн барелів/добу, з яких 243 тис. барелів/добу йшло до США.
  • Призупинка експорту означає втрату близько 7,5 млн барелів на місяць для американського ринку.

3. Реакція ринку: логістичний вакуум і зміщення потоків

  • Наразі нафта зберігається на танкерах та плавучих платформах, що призводить до накопичення «мертвого» ресурсу.
  • Це створює локальні надлишки в Атлантичному басейні, але одночасно скорочує доступність сировини для НПЗ США.
  • Очікується зростання попиту США на ближчих постачальників — Канаду, Мексику, Нігерію.
  • Фрахтові ставки можуть зрости через перенавантаження інших напрямків.

4. Потенційний вплив на котирування Brent і WTI

  • Нестача бразильської нафти, яка має низький вміст сірки (light sweet), може підняти спред між Brent і WTI у серпні–вересні.
  • У короткостроковій перспективі трейдери очікують волатильність у діапазоні $78–84 Brent, залежно від подальших дій США щодо мит.
  • Зростання ризиків для стабільності поставок може посилити хеджування, що підтримає ціну WTI на рівні $79+.

5. Геополітичні і лобістські чинники

  • За даними Reuters, ініціатором призупинення виступила лобістська група IBP (Brazilian Petroleum Institute).
  • Їхня мета — захист інтересів бразильських нафтовиків і тиск на американських партнерів з вимогою прозорих торговельних умов.
  • Це рішення є прикладом енергетичного націоналізму на тлі посилення глобального протекціонізму.

Висновки

  • Бразильський маневр посилив ринкову невизначеність, попри нібито позитивний сигнал від скасування мита.
  • У короткостроковій перспективі очікується локальний дефіцит легкої нафти у США, що змусить трейдерів переорієнтуватись на інші джерела.
  • Сценарії на вересень–жовтень включають можливе зростання котирувань Brent до $85+, якщо постачання не буде відновлено.
  • Урок для ринку: навіть незначна юридична невизначеність може заблокувати потоки у мільйони барелів і змінити глобальні трейдингові маршрути.

Джерело: Terminal

За матеріалами: ЗМІ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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