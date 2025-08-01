Бразилія призупинила експорт нафти до США попри скасування мита: наслідки для глобального ринку

Бразильські нафтовидобувні компанії, включно з міжнародними мейджорами, зупинили постачання нафти до США попри скасування 10% мита. Причина — регуляторна невизначеність після нових тарифних заяв з боку США 9 липня.
Дестабілізуючий фактор для логістики та перспектив цін на світовому ринку нафти.
1. Бразильське нафтове рішення: раптова пауза в експорті
- Експорт нафти з Бразилії до США повністю призупинено на більшу частину липня 2025 року.
- Причина: попри скасування 10% квітневого мита, компанії не впевнені, що нові мита, оголошені 9 липня, не торкнуться їх у майбутньому.
- Серед компаній — Petrobras, Shell, TotalEnergies, ExxonMobil, Equinor.
2. Масштаби поставок і обсяг втрат
- Загальний видобуток у 2024 році: 3,4 млн барелів на добу.
- Обсяг експорту: 1,78 млн барелів/добу, з яких 243 тис. барелів/добу йшло до США.
- Призупинка експорту означає втрату близько 7,5 млн барелів на місяць для американського ринку.
3. Реакція ринку: логістичний вакуум і зміщення потоків
- Наразі нафта зберігається на танкерах та плавучих платформах, що призводить до накопичення «мертвого» ресурсу.
- Це створює локальні надлишки в Атлантичному басейні, але одночасно скорочує доступність сировини для НПЗ США.
- Очікується зростання попиту США на ближчих постачальників — Канаду, Мексику, Нігерію.
- Фрахтові ставки можуть зрости через перенавантаження інших напрямків.
4. Потенційний вплив на котирування Brent і WTI
- Нестача бразильської нафти, яка має низький вміст сірки (light sweet), може підняти спред між Brent і WTI у серпні–вересні.
- У короткостроковій перспективі трейдери очікують волатильність у діапазоні $78–84 Brent, залежно від подальших дій США щодо мит.
- Зростання ризиків для стабільності поставок може посилити хеджування, що підтримає ціну WTI на рівні $79+.
5. Геополітичні і лобістські чинники
- За даними Reuters, ініціатором призупинення виступила лобістська група IBP (Brazilian Petroleum Institute).
- Їхня мета — захист інтересів бразильських нафтовиків і тиск на американських партнерів з вимогою прозорих торговельних умов.
- Це рішення є прикладом енергетичного націоналізму на тлі посилення глобального протекціонізму.
Висновки
- Бразильський маневр посилив ринкову невизначеність, попри нібито позитивний сигнал від скасування мита.
- У короткостроковій перспективі очікується локальний дефіцит легкої нафти у США, що змусить трейдерів переорієнтуватись на інші джерела.
- Сценарії на вересень–жовтень включають можливе зростання котирувань Brent до $85+, якщо постачання не буде відновлено.
- Урок для ринку: навіть незначна юридична невизначеність може заблокувати потоки у мільйони барелів і змінити глобальні трейдингові маршрути.
Джерело: Terminal
За матеріалами: ЗМІ