Санкційний тиск США на тіньову мережу торгівлі нафтою

Адміністрація США оголосила наймасштабніший за останні сім років санкційний пакет проти глобальної мережі експорту іранської нафти та нафтопродуктів. Обмеження охоплюють понад 115 суб’єктів, зокрема понад 50 фізичних осіб, компаній і суден, пов’язаних із тіньовими схемами постачання ресурсів з Ірану та росії, зосереджених здебільшого на ринку Китаю. Попри масштаб заходів, Вашингтон не очікує значних зрушень на світовому нафтовому ринку, однак санкції створюють нові ризики для логістики «сірої» нафти та тиснуть на канали постачання, пов’язані з росією.
Карта події
- Масштаб санкційного пакета
- 115 обмежувальних заходів, з яких понад 50 – щодо суден, що транспортували нафту поза офіційними маршрутами.
- Це найбільший санкційний пакет з часу дії політики «максимального тиску» у період президентства Дональда Трампа.
- Санкції були скоординовані з Європейським Союзом, який раніше ввів окремі обмеження проти іранських суб’єктів.
- Цілі санкцій
- Позбавити іранську еліту нафтових доходів, що дозволяють розвивати ракетну та ядерну програми.
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«Ці санкції мають зменшити доходи Ірану від експорту нафти й змусити режим згорнути ядерну й ракетну програми, а також припинити підтримку терористичних організацій» — Майкл Фолкендер, заступник міністра фінансів США
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«Ми націлені на правлячу еліту, що отримує вигоду від дестабілізаційної політики» — Скотт Бессент, міністр фінансів США
- Ключові фігуранти та схема операцій
- Центральна фігура — Хоссейн Шамхані, син радника Верховного лідера Ірану, який створив глобальну схему транспортування нафти.
- Його мережа охоплювала щонайменше 20 країн, зокрема ОАЕ, Велика Британія, Швейцарія, Сінгапур, Індію та Панаму.
- Компанії Milavous Group Ltd., Ocean Leonid Investments Ltd. та Crios Shipping стали ключовими судновими операторами у схемі.
- Російський слід у схемі
- Мережа також реалізовувала російські вуглеводні, що потенційно створює канали обходу санкцій щодо рф.
- Імпорт таких обсягів через підставні компанії та нейтральні порти може призвести до вторинних санкцій для трейдерів і судновласників, що працюють з росією.
- Географічна орієнтація експорту
- Основним споживачем іранської нафти залишався Китай, який не визнає односторонні санкції США.
- Саме ця особливість, за словами офіційних осіб США, обмежує системний вплив санкцій на глобальні ціни.
- Вплив на ринок нафти
- Вашингтон очікує, що ціновий ефект буде обмеженим, оскільки більшість обсягів залишалися в тіньовому сегменті та не враховувались у відкритому балансі попиту/пропозиції.
- Водночас санкції можуть ускладнити логістику «сірої» нафти для Китаю та посилити конкуренцію за ресурс на азійських ринках.
- Підвищуються ризики для судновласників і страхових компаній, задіяних у транспортуванні таких вантажів, що може опосередковано зменшити доступність фрахту для нафти з росії.
Попри відносну стабільність глобального ринку нафти, нові санкції США — це стратегічний сигнал для операторів тіньового експорту. Вони посилюють ризики логістичних зривів і створюють додатковий тиск на російські схеми постачання, які використовують подібну інфраструктуру. У середньостроковій перспективі зростає важливість прозорих маршрутів і офіційних каналів торгівлі для уникнення санкційних наслідків.
Джерело: Terminal
За матеріалами: ЗМІ