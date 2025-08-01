Адміністрація Трампа послаблює стандарти викидів транспортних засобів

Адміністрація Дональда Трампа ініціює скасування ключових екологічних регуляторів, що сприяли розвитку електромобілів у США. Ці дії створюють нові умови для збереження високої залежності від бензину й дизельного пального, що може позитивно вплинути на споживання нафтопродуктів, але загрожує довгостроковим кліматичним цілям.
Вплив скасування стандартів на ринок
- Скасування штрафів за перевищення викидів
- Закон ліквідує штрафи для автовиробників, які не досягають нормативів економії пального.
- Stellantis сплатила $190,7 млн за моделі 2019–2020 років, GM — $128,2 млн за 2016–2017.
- Відміна штрафів фактично знімає фінансову мотивацію переходити на ефективні моделі.
- Очікується збільшення частки автомобілів із високим споживанням бензину, що підтримує попит на нафту.
- Ліквідація системи торгівлі екокредитами
- Tesla отримала $2,8 млрд за продаж екокредитів у 2024 році.
- Новий закон припиняє дію цієї схеми, втрачається ключовий дохід для електромобільних компаній.
- Менш вигідне виробництво електромобілів сповільнить темпи декарбонізації транспорту.
- Відкликання правової основи обмеження викидів
- EPA планує скасувати постанову 2009 року, яка визнавала СО2 та інші парникові гази загрозливими для здоров’я.
- Це позбавляє законодавчої основи для обмеження викидів із ТЕС і транспортних засобів.
- У довгостроковій перспективі можливе посилення попиту на викопне паливо, зокрема бензин і дизель.
- Нові цілі економії пального відмінено або переглянуто
- Правила Байдена вимагали досягнення 50 миль/галон (81 км/л) для легкових авто до 2031 року.
- Для пікапів і вантажівок — 35 миль/галон (56 км/л) до 2035 року.
- Після тиску з боку адміністрації Трампа правила будуть скасовані або ослаблені.
- Це зменшує потребу у підвищенні ефективності бензинових авто, підтримуючи попит на пальне.
- Очікувані наслідки для нафтового ринку
- Короткостроково – зростання споживання бензину через збереження автопарку з ДВЗ.
- Середньостроково – зменшення темпів електрифікації транспорту США.
- Зниження тиску на автовиробників – менша ймовірність переходу на електротягу до 2030 року.
- Виробники можуть переорієнтуватися на моделі з вищим споживанням пального — ринок нафтопродуктів зберігає обсяги.
«Новий закон нульовими штрафами стимулює виробників порушувати стандарти економії пального, що зробить споживачів залежними від бензину та збагачуватиме нафтогалузь», — Дан Бекер, директор кампанії Safe Climate Transport.
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Джерело: Terminal
За матеріалами: usnews.com