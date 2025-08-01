Адміністрація Трампа послаблює стандарти викидів транспортних засобів

Обновлено: Август 01, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Адміністрація Трампа послаблює стандарти викидів транспортних засобів

Адміністрація Дональда Трампа ініціює скасування ключових екологічних регуляторів, що сприяли розвитку електромобілів у США. Ці дії створюють нові умови для збереження високої залежності від бензину й дизельного пального, що може позитивно вплинути на споживання нафтопродуктів, але загрожує довгостроковим кліматичним цілям.

Вплив скасування стандартів на ринок

  • Скасування штрафів за перевищення викидів
    • Закон ліквідує штрафи для автовиробників, які не досягають нормативів економії пального.
    • Stellantis сплатила $190,7 млн за моделі 2019–2020 років, GM — $128,2 млн за 2016–2017.
    • Відміна штрафів фактично знімає фінансову мотивацію переходити на ефективні моделі.
    • Очікується збільшення частки автомобілів із високим споживанням бензину, що підтримує попит на нафту.
  • Ліквідація системи торгівлі екокредитами
    • Tesla отримала $2,8 млрд за продаж екокредитів у 2024 році.
    • Новий закон припиняє дію цієї схеми, втрачається ключовий дохід для електромобільних компаній.
    • Менш вигідне виробництво електромобілів сповільнить темпи декарбонізації транспорту.
  • Відкликання правової основи обмеження викидів
    • EPA планує скасувати постанову 2009 року, яка визнавала СО2 та інші парникові гази загрозливими для здоров’я.
    • Це позбавляє законодавчої основи для обмеження викидів із ТЕС і транспортних засобів.
    • У довгостроковій перспективі можливе посилення попиту на викопне паливо, зокрема бензин і дизель.
  • Нові цілі економії пального відмінено або переглянуто
    • Правила Байдена вимагали досягнення 50 миль/галон (81 км/л) для легкових авто до 2031 року.
    • Для пікапів і вантажівок — 35 миль/галон (56 км/л) до 2035 року.
    • Після тиску з боку адміністрації Трампа правила будуть скасовані або ослаблені.
    • Це зменшує потребу у підвищенні ефективності бензинових авто, підтримуючи попит на пальне.
  • Очікувані наслідки для нафтового ринку
    • Короткостроковозростання споживання бензину через збереження автопарку з ДВЗ.
    • Середньостроковозменшення темпів електрифікації транспорту США.
    • Зниження тиску на автовиробників – менша ймовірність переходу на електротягу до 2030 року.
    • Виробники можуть переорієнтуватися на моделі з вищим споживанням пального — ринок нафтопродуктів зберігає обсяги.

«Новий закон нульовими штрафами стимулює виробників порушувати стандарти економії пального, що зробить споживачів залежними від бензину та збагачуватиме нафтогалузь», — Дан Бекер, директор кампанії Safe Climate Transport.

Замовити звіт по ринку

Джерело: Terminal

За матеріалами: usnews.com

 

Автор:

(Всего статей: 2189)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: