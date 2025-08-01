Фінансування війни путіна: тіньовий флот, нафта і слабкість санкцій

Обновлено: Август 01, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , ,

Фінансування війни путіна: тіньовий флот, нафта і слабкість санкцій

З червня 2024 року до травня 2025 року понад половину російської нафти, перевезеної судами, що підпали під санкції Великої Британії, було доставлено до п’яти ключових портів в Індії та Китаї. Попри накладені обмеження, значна частина «тіньового» флоту продовжує роботу, ускладнюючи ефективність санкційної політики і створюючи нові виклики для нафтового ринку.

Вплив санкцій Великої Британії на ринок нафти й нафтопродуктів

1. Значні обсяги після санкцій: нафта все ще тече

  • З 355 танкерів, які санкціонувала Велика Британія, 56 продовжили роботу й доставили 20 млн тонн російської нафти вартістю приблизно £7.3 млрд.
  • Щомісячний обсяг після санкцій зменшився на 29%, що відповідає 1.1 млн тонн у середньому для 93 проаналізованих суден.

2. Сильніший ефект по Балтії, слабший на Тихому океані

  • Балтійські порти: зменшення експорту – мінус 55%, або близько £420 млн втрат щомісяця.
  • Тихоокеанські порти: падіння лише на 29%, що вказує на географічну нерівномірність дії санкцій.

3. Основні отримувачі – Індія та Китай

  • 57% обсягу нафти, перевезеної санкціонованими суднами, було доставлено у п’ять портів: Сікка, Вадінар, Мундра (Індія), Ланьцяо, Дунцзякоу (Китай).
  • Сікка – головний хаб: 33% усієї перевезеної нафти.
  • Імпорт до Індії зменшився на 48% після санкцій, що дорівнює зниженню надходжень на £426 млн щомісяця.

4. Нафтопродукти також у фокусі: «легальний» імпорт – у цифрах

  • 1.9 млн тонн нафтопродуктів на суму £1.17 млрд імпортувала Велика Британія з Джамнагару, Вадінара та Нью-Мангалора (Індія) у період з червня 2024 до травня 2025 року.
  • Ці продукти потенційно були вироблені з російської нафти, яка формально не заборонена для переробки у країнах без санкцій.

5. «Тіньовий» флот: половина все ще поза санкціями

  • З 590 суден, які CREA класифікує як «тіньові», 303 судна (51.4%) залишаються поза санкційними списками Великої Британії.
  • 68 із 355 санкціонованих Британією суден не входять до переліку CREA, оскільки це танкери, які транспортували інші види пального, окрім сирої нафти (наприклад, LPG).

6. Механізм обходу: перевантаження судно-до-судна

  • У схемах постачання активно використовуються STS-операції – перевантаження з одного санкціонованого судна на інше, що ускладнює відстеження походження вантажу.
  • У розрахунках CREA враховували лише обсяги, доставлені до кінцевих портів, а не всі STS-етапи – це знижує ризик подвійного рахунку.

7. Політичні рекомендації: як посилити ефект санкцій

  • Заборонити імпорт продуктів, вироблених із російської нафти у третіх країнах – як це вже зробив ЄС у своєму 18-му пакеті санкцій.
  • Уніфікувати списки санкцій на танкери між Британією, ЄС і США – нинішня розрізненість дозволяє тіньовому флоту уникати обмежень.

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Джерело: Terminal

За матеріалами: CREA

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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