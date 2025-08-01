Казахстан і Туреччина обговорюють збільшення експорту нафти через трубопровід Баку–Тбілісі–Джейхан

Зустріч лідерів Казахстану й Туреччини може стати каталізатором диверсифікації маршрутів експорту казахстанської нафти, попри збереження значної залежності від російських напрямків. Прогнозується, що реалізація проєктів модернізації та розширення інфраструктури сприятиме зменшенню цієї залежності у середньостроковій перспективі.
Зростання експорту через BTC
- 785 тис. тонн казахстанської нафти експортовано через BTC у першому півріччі 2025 року.
- Це на 12% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
- Середньодобовий обсяг: приблизно 34 тис. барелів на день.
Передумови та стратегічні домовленості
- Переговори між Касимом-Жомартом Токаєвим та Реджепом Таїпом Ердоганом відбулися в рамках вищої ради стратегічного співробітництва.
- Сторони обговорили енергетичну співпрацю, включно з розширенням експорту через BTC.
- Також піднімалися теми співробітництва в енергетиці, сільському господарстві та гірничодобувній галузі.
Логістика та технічні обмеження
- Нафта з Казахстану транспортується танкерами з порту Актау до Баку, де вона приєднується до BTC.
- Для збільшення обсягів експорту необхідні модернізація порту Актау та адаптація якості нафти до вимог трубопроводу.
Геополітичні імперативи
- Лише 5,9% від 32,6 млн тонн нафти, експортованої Казахстаном у першій половині 2025 року, транспортувалось в обхід російських портів.
- Ця частка залишається сталою з 2024 року, що свідчить про повільний темп зменшення залежності від рф.
- Ще у 2022 році президент Токаєв підтримав ініціативу обходу рф, уклавши домовленість між Kazmunaigaz та SOCAR про транспортування 1,5 млн тонн щорічно з родовища Тенгіз до BTC.
Інфраструктурні перспективи
- У проєкті розвитку Казахстану до 2029 року закладена можливість будівництва транс-Каспійського нафтового трубопроводу.
- Розглядається також створення морських терміналів на узбережжях Казахстану та Азербайджану.
Контекст енергетичних відносин Туреччини
- Туреччина розірвала багаторічну угоду з Іраком щодо нафтового трубопроводу у липні 2026 року.
- Анкара вже передала Багдаду проєкт нової угоди, прагнучи до «нової активної фази співробітництва».
- Міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар підкреслив необхідність повного використання нафтотранспортної інфраструктури обох країн.
Логічні висновки
- Поточна частка обходу рф залишається незначною — менше 6%, що підкреслює високий рівень енергетичної залежності.
- Проте збільшення експорту через BTC і нові інфраструктурні проєкти свідчать про поступовий, але цілеспрямований курс на диверсифікацію.
- Умови для зростання поставок існують, але потребують інвестицій у логістику та узгодження технічних стандартів.
- Внутрішні й зовнішні політичні рішення Туреччини можуть суттєво вплинути на реалізацію стратегії обходу рф.
Джерело: Terminal
За матеріалами: pipeline-journal.net
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