Казахстан і Туреччина обговорюють збільшення експорту нафти через трубопровід Баку–Тбілісі–Джейхан

Обновлено: Август 01, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Казахстан і Туреччина обговорюють збільшення експорту нафти через трубопровід Баку–Тбілісі–Джейхан

 

Зустріч лідерів Казахстану й Туреччини може стати каталізатором диверсифікації маршрутів експорту казахстанської нафти, попри збереження значної залежності від російських напрямків. Прогнозується, що реалізація проєктів модернізації та розширення інфраструктури сприятиме зменшенню цієї залежності у середньостроковій перспективі.

Зростання експорту через BTC

  • 785 тис. тонн казахстанської нафти експортовано через BTC у першому півріччі 2025 року.
  • Це на 12% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
  • Середньодобовий обсяг: приблизно 34 тис. барелів на день.

Передумови та стратегічні домовленості

  • Переговори між Касимом-Жомартом Токаєвим та Реджепом Таїпом Ердоганом відбулися в рамках вищої ради стратегічного співробітництва.
  • Сторони обговорили енергетичну співпрацю, включно з розширенням експорту через BTC.
  • Також піднімалися теми співробітництва в енергетиці, сільському господарстві та гірничодобувній галузі.

Логістика та технічні обмеження

  • Нафта з Казахстану транспортується танкерами з порту Актау до Баку, де вона приєднується до BTC.
  • Для збільшення обсягів експорту необхідні модернізація порту Актау та адаптація якості нафти до вимог трубопроводу.

Геополітичні імперативи

  • Лише 5,9% від 32,6 млн тонн нафти, експортованої Казахстаном у першій половині 2025 року, транспортувалось в обхід російських портів.
  • Ця частка залишається сталою з 2024 року, що свідчить про повільний темп зменшення залежності від рф.
  • Ще у 2022 році президент Токаєв підтримав ініціативу обходу рф, уклавши домовленість між Kazmunaigaz та SOCAR про транспортування 1,5 млн тонн щорічно з родовища Тенгіз до BTC.

Інфраструктурні перспективи

  • У проєкті розвитку Казахстану до 2029 року закладена можливість будівництва транс-Каспійського нафтового трубопроводу.
  • Розглядається також створення морських терміналів на узбережжях Казахстану та Азербайджану.

Контекст енергетичних відносин Туреччини

  • Туреччина розірвала багаторічну угоду з Іраком щодо нафтового трубопроводу у липні 2026 року.
  • Анкара вже передала Багдаду проєкт нової угоди, прагнучи до «нової активної фази співробітництва».
  • Міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар підкреслив необхідність повного використання нафтотранспортної інфраструктури обох країн.

Логічні висновки

  • Поточна частка обходу рф залишається незначною — менше 6%, що підкреслює високий рівень енергетичної залежності.
  • Проте збільшення експорту через BTC і нові інфраструктурні проєкти свідчать про поступовий, але цілеспрямований курс на диверсифікацію.
  • Умови для зростання поставок існують, але потребують інвестицій у логістику та узгодження технічних стандартів.
  • Внутрішні й зовнішні політичні рішення Туреччини можуть суттєво вплинути на реалізацію стратегії обходу рф.

Джерело: Terminal

За матеріалами: pipeline-journal.net

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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