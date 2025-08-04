Індія скорочує закупівлі російської нафти через загрозу санкцій: ринкові зрушення вже відбуваються

Обновлено: Август 04, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Індія скорочує закупівлі російської нафти через загрозу санкцій: ринкові зрушення вже відбуваються

Чотири провідні державні НПЗ Індії, що забезпечують понад 60% нафтопереробних потужностей країни, тимчасово призупинили закупівлі російської нафти. Це стало реакцією на погрозу вторинних санкцій з боку президента США Дональда Трампа. У відповідь Індія закупила близько 7 млн барелів нафти зі США, ОАЕ і Канади. Хоча є інформація щодо відновлення постачання російської нафти, подія може вплинути на світовий ринок нафти та нафтопродуктів, зокрема через перерозподіл потоків, затримку танкерів і зростання попиту на не російську нафту.

Глобальний ринок

1. Причини зміни імпортної політики Індії

  • Президент США Дональд Трамп анонсував можливість вторинних санкцій проти країн, які купують російську нафту.
  • Індійські державні НПЗ — IndianOil, BPCL, HPCL, MRPLпризупинили закупівлі та очікують роз’яснень уряду.
  • Чотири танкери з російською нафтою залишаються без розвантаження біля західного узбережжя Індії.

2. Оперативна реакція на ризики

  • IndianOil придбала 7 млн барелів нафти з альтернативних джерел:
    • 4,5 млн барелів WTI Midland (США)
    • 2 млн барелів Das crude (ОАЕ)
    • 500 тис. барелів WCS (Канада)
  • Паралельно індійські НПЗ активно шукають постачання з Близького Сходу та Західної Африки.

3. Ринкові зрушення та ціноутворення

  • Заяви США зменшили привабливість російської нафти — знижки звузилися.
  • Ціни на близькосхідну нафту для Азії зросли через очікуване скорочення поставок з рф.
  • Сформувалося арбітражне вікно для WTI, що знову робить американську нафту конкурентною в Азії.

4. Вплив на глобальний ринок нафти й нафтопродуктів

  • Переорієнтація імпорту Індії може зменшити присутність рф на азійському ринку.
  • На фоні зростання попиту з боку Індії ціни на альтернативну нафту можуть зрости, особливо з ОАЕ та США.
  • Нестабільність у логістиці (затримки танкерів) може призвести до дефіциту певних сортів нафти на ринку й вплинути на ринок нафтопродуктів у IV кварталі.

Джерело: Terminal

За матеріалами: oilprice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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