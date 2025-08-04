Індія скорочує закупівлі російської нафти через загрозу санкцій: ринкові зрушення вже відбуваються

Чотири провідні державні НПЗ Індії, що забезпечують понад 60% нафтопереробних потужностей країни, тимчасово призупинили закупівлі російської нафти. Це стало реакцією на погрозу вторинних санкцій з боку президента США Дональда Трампа. У відповідь Індія закупила близько 7 млн барелів нафти зі США, ОАЕ і Канади. Хоча є інформація щодо відновлення постачання російської нафти, подія може вплинути на світовий ринок нафти та нафтопродуктів, зокрема через перерозподіл потоків, затримку танкерів і зростання попиту на не російську нафту.
Глобальний ринок
1. Причини зміни імпортної політики Індії
- Президент США Дональд Трамп анонсував можливість вторинних санкцій проти країн, які купують російську нафту.
- Індійські державні НПЗ — IndianOil, BPCL, HPCL, MRPL — призупинили закупівлі та очікують роз’яснень уряду.
- Чотири танкери з російською нафтою залишаються без розвантаження біля західного узбережжя Індії.
2. Оперативна реакція на ризики
- IndianOil придбала 7 млн барелів нафти з альтернативних джерел:
- 4,5 млн барелів WTI Midland (США)
- 2 млн барелів Das crude (ОАЕ)
- 500 тис. барелів WCS (Канада)
- Паралельно індійські НПЗ активно шукають постачання з Близького Сходу та Західної Африки.
3. Ринкові зрушення та ціноутворення
- Заяви США зменшили привабливість російської нафти — знижки звузилися.
- Ціни на близькосхідну нафту для Азії зросли через очікуване скорочення поставок з рф.
- Сформувалося арбітражне вікно для WTI, що знову робить американську нафту конкурентною в Азії.
4. Вплив на глобальний ринок нафти й нафтопродуктів
- Переорієнтація імпорту Індії може зменшити присутність рф на азійському ринку.
- На фоні зростання попиту з боку Індії ціни на альтернативну нафту можуть зрости, особливо з ОАЕ та США.
- Нестабільність у логістиці (затримки танкерів) може призвести до дефіциту певних сортів нафти на ринку й вплинути на ринок нафтопродуктів у IV кварталі.
Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com