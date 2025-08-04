Банки підвищили прогнози цін на нафту, але загроза нових тарифів і зростання видобутку OPEC+ стримують оптимізм

Обновлено: Август 04, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , ,

Банки підвищили прогнози цін на нафту, але загроза нових тарифів і зростання видобутку OPEC+ стримують оптимізм

Котирування нафти Brent і WTI показали зростання на тлі загроз нових санкцій США проти росії. Водночас провідні банки Волл-стріт лише помірно підвищили свої прогнози на 2025 рік через невизначеність щодо тарифної політики США та очікуване збільшення видобутку країнами OPEC+. Це формує суперечливі сигнали для ринку нафти, попри поточне зростання цін приблизно на 5% за тиждень.

СКЛАДОВІ РИНКОВИХ ЗМІН

1. Поточна динаміка ринку

  • Нафта Brent у денній торгівлі в Європі перевищила $71 за барель, WTI – близько $69 за барель.
  • Поточне тижневе зростання – близько 5%, зумовлене заявами президента США Дональда Трампа про можливе посилення тиску на росію.
  • Погроза нових вторинних тарифів на покупців російської нафти викликає очікування скорочення доступної пропозиції на світовому ринку.

2. Оцінки провідних банків

  • Опитування The Wall Street Journal охоплює прогнози Goldman Sachs, JPMorgan та Morgan Stanley.
  • Середньорічна ціна Brent у 2025 році очікується на рівні $67.14 за барель, WTI – $63.68.
  • У попередньому місяці прогнози були нижчими: $66.32 для Brent і $63.03 для WTI.

3. Квартальні очікування

  • IV квартал 2025: Brent – $64.13, WTI – $61.11.
  • I квартал 2026: Brent – $63.68, WTI – $60.60.
  • Прогнозується поступове зниження котирувань, попри нинішній ріст.

4. Ризики для нафтового ринку

  • Невизначеність щодо тарифної політики США створює загрозу цінової турбулентності.
  • Заяви Трампа щодо нових обмежень для покупців російської нафти провокують побоювання дефіциту ресурсів.
  • Очікуване зростання видобутку з боку OPEC+ може компенсувати дефіцит і знизити ціни, зберігаючи тиск на ринок.

5. Висновки

  • Хоча банки підвищили прогнози цін, масштаби цього зростання обмежені — на $0.82 по Brent та $0.65 по WTI.
  • Поточне зростання цін на нафту більше пов’язане з політичними загрозами, ніж зі зміною фундаментального балансу попиту й пропозиції.
  • Надалі на ринок нафти впливатимуть два протилежні чинники: обмеження російського експорту та розширення пропозиції з боку OPEC+.

Джерело: Terminal

За матеріалами: wsj.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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