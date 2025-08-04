Банки підвищили прогнози цін на нафту, але загроза нових тарифів і зростання видобутку OPEC+ стримують оптимізм

Котирування нафти Brent і WTI показали зростання на тлі загроз нових санкцій США проти росії. Водночас провідні банки Волл-стріт лише помірно підвищили свої прогнози на 2025 рік через невизначеність щодо тарифної політики США та очікуване збільшення видобутку країнами OPEC+. Це формує суперечливі сигнали для ринку нафти, попри поточне зростання цін приблизно на 5% за тиждень.
СКЛАДОВІ РИНКОВИХ ЗМІН
1. Поточна динаміка ринку
- Нафта Brent у денній торгівлі в Європі перевищила $71 за барель, WTI – близько $69 за барель.
- Поточне тижневе зростання – близько 5%, зумовлене заявами президента США Дональда Трампа про можливе посилення тиску на росію.
- Погроза нових вторинних тарифів на покупців російської нафти викликає очікування скорочення доступної пропозиції на світовому ринку.
2. Оцінки провідних банків
- Опитування The Wall Street Journal охоплює прогнози Goldman Sachs, JPMorgan та Morgan Stanley.
- Середньорічна ціна Brent у 2025 році очікується на рівні $67.14 за барель, WTI – $63.68.
- У попередньому місяці прогнози були нижчими: $66.32 для Brent і $63.03 для WTI.
3. Квартальні очікування
- IV квартал 2025: Brent – $64.13, WTI – $61.11.
- I квартал 2026: Brent – $63.68, WTI – $60.60.
- Прогнозується поступове зниження котирувань, попри нинішній ріст.
4. Ризики для нафтового ринку
- Невизначеність щодо тарифної політики США створює загрозу цінової турбулентності.
- Заяви Трампа щодо нових обмежень для покупців російської нафти провокують побоювання дефіциту ресурсів.
- Очікуване зростання видобутку з боку OPEC+ може компенсувати дефіцит і знизити ціни, зберігаючи тиск на ринок.
5. Висновки
- Хоча банки підвищили прогнози цін, масштаби цього зростання обмежені — на $0.82 по Brent та $0.65 по WTI.
- Поточне зростання цін на нафту більше пов’язане з політичними загрозами, ніж зі зміною фундаментального балансу попиту й пропозиції.
- Надалі на ринок нафти впливатимуть два протилежні чинники: обмеження російського експорту та розширення пропозиції з боку OPEC+.
Джерело: Terminal
За матеріалами: wsj.com