Світовий ринок нафти — динаміка, ризики й перспективи (липень–серпень 2025)

Обновлено: Август 04, 2025.

Світовий ринок нафти — динаміка, ризики й перспективи (липень–серпень 2025)

Ключові події:

  • Ціни на нафту зростають: Brent +3.02% (до 70.68 $/бар.), WTI +1.25% (до 67.8 $/бар.).
  • OPEC+ скорочує видобуток: -547 тис. бар./день із вересня — гнучке рішення для підтримки ринку.
  • Низькі запаси нафти: свідчать про здорову ринкову кон’юнктуру й потребу в регуляції.
  • Ризики: тарифна напруга США–ЄС, інциденти з якістю нафти (BTC), сезонна волатильність.

Цінова динаміка Brent і WTI

У липні Brent подорожчав на 3.02%, а WTI — на 1.25%. Основні чинники: торговельна активність США, позитивні макроекономічні очікування та скорочення запасів у США.

Brent_WTI_2025_08_01

Прогноз і сценарії (серпень–вересень 2025)

Сценарій Опис Очікуваний рівень Brent
Базовий OPEC+ дотримується скорочень, економіка стабільна 70–73 $/бар.
Оптимістичний Ріст попиту в Китаї, додаткові скорочення видобутку 73–77 $/бар.
Негативний Загострення тарифної війни, падіння попиту 65–68 $/бар.

OPEC+ – рішення на вересень 2025

  • Скорочення обсягів видобутку на 547 тис. бар./день.
  • Пояснення — низькі запаси при стабільному попиті.
  • Рішення — гнучке, може бути переглянуте залежно від ринкової ситуації.

Частки країн у вересневих квотах:

  • Саудівська Аравія: 9 978 тис. бар./день
  • Росія: 9 449
  • Ірак: 4 220
  • ОАЕ: 3 375
  • Кувейт: 2 548
  • Казахстан: 1 550
  • Алжир: 959
  • Оман: 801

Контроль здійснює JMMC. Усі країни зобов’язані компенсувати перевищення квот.

Інші чинники впливу

Геополітика і торгівля

  • США–ЄС: загроза тарифів на $93 млрд, якщо не буде досягнуто угоди.
  • США–Японія: угода на $550 млрд, позитивна реакція ринку.
  • Венесуела: Chevron повернула ліцензію — збільшення експорту на 200 тис. бар./день.

Фізичний ринок і інциденти

  • Азербайджан: хлориди у нафті BTC.
  • BP (Джейхан): перевірка резервуарів після забруднення.
  • Великобританія: закриття НПЗ Lindsey — 420 робочих місць під загрозою.

росія

  • Заборона експорту бензину з 1 серпня
  • Внутрішнє споживання — 15,8 млн т, експорт — 2,51 млн т за січень–травень.
  • Біржові ціни: бензин А-92 — 66 601 руб./т, А-95 — 76 022 руб./т.

Польща

  • Реформа паливних резервів: держава резервуватиме 60%, LPG — 100%.
  • Прогноз споживання до 2035 року — 40,4 млн м³, резерви мають зрости до 10,9 млн м³.

Фінансові результати нафтогігантів

  • TotalEnergies: прибуток у Q2 впав на 23% до $3,6 млрд, маржа переробки — $35,3/т (↓21%).
  • Equinor: скорочення прибутку на 19% до $1,74 млрд, обсяг видобутку — 2,1 млн бар./день.

 Казахстан: стратегія до 2040 року

  • План збільшити експорт нафтопродуктів до 30% виробництва.
  • Інвестиції — $5 млрд у модернізацію НПЗ.
  • Нарощення переробки: з 18 млн т (2025) до 38 млн т (2040).

Інциденти з якістю та постачанням

  • Азербайджан: органічні хлориди у нафті BTC, що знизили котирування до мінімуму за 4 роки.
  • BP (Туреччина): виявлено забруднення на терміналі в Джейхані, перевіряються усі резервуари.
  • Великобританія: закриття НПЗ Lindsey — 420 робочих місць під загрозою, ринок шукає нові джерела.

Вплив на Україну

  • Може скоротитись пропозиція з НПЗ, що мають залежність від російської сировини, під тиском вторинних санкцій.
  • Вікно можливостей: падіння маржі у Total, Equinor дає шанс для трейдерів з України.
  • Імпорт із Венесуели через трейдингові хаби — можливість диверсифікації.

Висновок

Ринок залишається у фазі чутливого балансування між дефіцитом і стабільністю. Рішення OPEC+ та торговельні перемовини США з ключовими партнерами відіграватимуть критичну роль у ціновій динаміці найближчими тижнями. Українським операторам варто уважно стежити за змінами у логістиці та використовувати відкриті можливості на фоні перебудови постачання в ЄС і СНД.

Джерела:

 

Автор:

(Всего статей: 2196)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: