Світовий ринок нафти — динаміка, ризики й перспективи (липень–серпень 2025)

Ключові події:
- Ціни на нафту зростають: Brent +3.02% (до 70.68 $/бар.), WTI +1.25% (до 67.8 $/бар.).
- OPEC+ скорочує видобуток: -547 тис. бар./день із вересня — гнучке рішення для підтримки ринку.
- Низькі запаси нафти: свідчать про здорову ринкову кон’юнктуру й потребу в регуляції.
- Ризики: тарифна напруга США–ЄС, інциденти з якістю нафти (BTC), сезонна волатильність.
Цінова динаміка Brent і WTI
У липні Brent подорожчав на 3.02%, а WTI — на 1.25%. Основні чинники: торговельна активність США, позитивні макроекономічні очікування та скорочення запасів у США.
Прогноз і сценарії (серпень–вересень 2025)
|Сценарій
|Опис
|Очікуваний рівень Brent
|Базовий
|OPEC+ дотримується скорочень, економіка стабільна
|70–73 $/бар.
|Оптимістичний
|Ріст попиту в Китаї, додаткові скорочення видобутку
|73–77 $/бар.
|Негативний
|Загострення тарифної війни, падіння попиту
|65–68 $/бар.
OPEC+ – рішення на вересень 2025
- Скорочення обсягів видобутку на 547 тис. бар./день.
- Пояснення — низькі запаси при стабільному попиті.
- Рішення — гнучке, може бути переглянуте залежно від ринкової ситуації.
Частки країн у вересневих квотах:
- Саудівська Аравія: 9 978 тис. бар./день
- Росія: 9 449
- Ірак: 4 220
- ОАЕ: 3 375
- Кувейт: 2 548
- Казахстан: 1 550
- Алжир: 959
- Оман: 801
Контроль здійснює JMMC. Усі країни зобов’язані компенсувати перевищення квот.
Інші чинники впливу
Геополітика і торгівля
- США–ЄС: загроза тарифів на $93 млрд, якщо не буде досягнуто угоди.
- США–Японія: угода на $550 млрд, позитивна реакція ринку.
- Венесуела: Chevron повернула ліцензію — збільшення експорту на 200 тис. бар./день.
Фізичний ринок і інциденти
- Азербайджан: хлориди у нафті BTC.
- BP (Джейхан): перевірка резервуарів після забруднення.
- Великобританія: закриття НПЗ Lindsey — 420 робочих місць під загрозою.
росія
- Заборона експорту бензину з 1 серпня
- Внутрішнє споживання — 15,8 млн т, експорт — 2,51 млн т за січень–травень.
- Біржові ціни: бензин А-92 — 66 601 руб./т, А-95 — 76 022 руб./т.
Польща
- Реформа паливних резервів: держава резервуватиме 60%, LPG — 100%.
- Прогноз споживання до 2035 року — 40,4 млн м³, резерви мають зрости до 10,9 млн м³.
Фінансові результати нафтогігантів
- TotalEnergies: прибуток у Q2 впав на 23% до $3,6 млрд, маржа переробки — $35,3/т (↓21%).
- Equinor: скорочення прибутку на 19% до $1,74 млрд, обсяг видобутку — 2,1 млн бар./день.
Казахстан: стратегія до 2040 року
- План збільшити експорт нафтопродуктів до 30% виробництва.
- Інвестиції — $5 млрд у модернізацію НПЗ.
- Нарощення переробки: з 18 млн т (2025) до 38 млн т (2040).
Інциденти з якістю та постачанням
- Азербайджан: органічні хлориди у нафті BTC, що знизили котирування до мінімуму за 4 роки.
- BP (Туреччина): виявлено забруднення на терміналі в Джейхані, перевіряються усі резервуари.
- Великобританія: закриття НПЗ Lindsey — 420 робочих місць під загрозою, ринок шукає нові джерела.
Вплив на Україну
- Може скоротитись пропозиція з НПЗ, що мають залежність від російської сировини, під тиском вторинних санкцій.
- Вікно можливостей: падіння маржі у Total, Equinor дає шанс для трейдерів з України.
- Імпорт із Венесуели через трейдингові хаби — можливість диверсифікації.
Висновок
Ринок залишається у фазі чутливого балансування між дефіцитом і стабільністю. Рішення OPEC+ та торговельні перемовини США з ключовими партнерами відіграватимуть критичну роль у ціновій динаміці найближчими тижнями. Українським операторам варто уважно стежити за змінами у логістиці та використовувати відкриті можливості на фоні перебудови постачання в ЄС і СНД.
Джерела:
- ICE: www.ice.com
- Platts: www.spglobal.com/platts
- Reuters: www.reuters.com
- Bloomberg: www.bloomberg.com
- OilReview: oilreview.kiev.ua