Стратегічний резерв США скоротився до 319,5 млн барелів — мінімуму з 1983 року

Обновлено: Июль 07, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Стратегічний резерв США скоротився до 319,5 млн барелів — мінімуму з 1983 року

Запаси нафти у Стратегічному нафтовому резерві США за тиждень до 3 липня зменшилися на 6,2 млн барелів і становили 319,5 млн барелів. Це найнижчий рівень із квітня 1983 року, а скорочення пов’язане з домовленістю про вивільнення 172 млн барелів.

США використовували стратегічні запаси для закриття розриву на світовому ринку та стримування цін на пальне

Reuters повідомило 6 липня, що запаси сирої нафти у Стратегічному нафтовому резерві США за тиждень, який завершився 3 липня, скоротилися на 6,2 млн барелів і досягли 319,5 млн барелів. За даними Міністерства енергетики США, це найнижчий рівень із квітня 1983 року.

Агентство зазначило, що скорочення резерву є частиною американської домовленості про вивільнення 172 млн барелів нафти для закриття дефіциту світових запасів після американо-іранської війни та допомоги у зниженні цін на пальне.

З початку війни наприкінці лютого сукупні запаси США, включно з комерційними запасами та стратегічним резервом, скоротилися на 120,71 млн барелів і станом на 26 червня становили 734 млн барелів. Reuters зазначило, що це найнижчий рівень із 1984 року.

Для ринку дизельного пального ця новина має значення як приклад застосування стратегічних резервів для стабілізації нафтового балансу. Джерело прямо пов’язує вивільнення резервів із закриттям глобального розриву запасів і впливом на ціни пального, але не наводить окремої оцінки за видами нафтопродуктів.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

Автор:

(Всего статей: 3058)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: