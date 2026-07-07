Стратегічний резерв США скоротився до 319,5 млн барелів — мінімуму з 1983 року

Запаси нафти у Стратегічному нафтовому резерві США за тиждень до 3 липня зменшилися на 6,2 млн барелів і становили 319,5 млн барелів. Це найнижчий рівень із квітня 1983 року, а скорочення пов’язане з домовленістю про вивільнення 172 млн барелів.

США використовували стратегічні запаси для закриття розриву на світовому ринку та стримування цін на пальне

Reuters повідомило 6 липня, що запаси сирої нафти у Стратегічному нафтовому резерві США за тиждень, який завершився 3 липня, скоротилися на 6,2 млн барелів і досягли 319,5 млн барелів. За даними Міністерства енергетики США, це найнижчий рівень із квітня 1983 року.

Агентство зазначило, що скорочення резерву є частиною американської домовленості про вивільнення 172 млн барелів нафти для закриття дефіциту світових запасів після американо-іранської війни та допомоги у зниженні цін на пальне.

З початку війни наприкінці лютого сукупні запаси США, включно з комерційними запасами та стратегічним резервом, скоротилися на 120,71 млн барелів і станом на 26 червня становили 734 млн барелів. Reuters зазначило, що це найнижчий рівень із 1984 року.

Для ринку дизельного пального ця новина має значення як приклад застосування стратегічних резервів для стабілізації нафтового балансу. Джерело прямо пов’язує вивільнення резервів із закриттям глобального розриву запасів і впливом на ціни пального, але не наводить окремої оцінки за видами нафтопродуктів.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.