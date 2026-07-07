ОАЕ наростили видобуток понад 3,8 млн бар./добу після виходу з ОПЕК+

Обновлено: Июль 07, 2026. Тэги: , , , , , , , , ,

ОАЕ наростили видобуток понад 3,8 млн бар./добу після виходу з ОПЕК+

У червні видобуток нафти в ОАЕ перевищив 3,8 млн бар./добу, наблизившись до рекордного рівня. Зростання сталося після виходу країни з ОПЕК та ОПЕК+ 1 травня, а ADNOC паралельно продавала нафту через тендери зі знижками.

Додаткова сировина з ОАЕ посилила тиск на нафтові ціни та конкуренцію між виробниками

Reuters повідомило 6 липня з посиланням на джерела, що Об’єднані Арабські Емірати у червні збільшили видобуток нафти понад 3,8 млн бар./добу. Це найвищий рівень із квітня 2020 року та близький до історичного максимуму.

ОАЕ вийшли з ОПЕК та альянсу ОПЕК+ 1 травня. За даними Reuters, це дало країні змогу уникнути обмежень видобутку, тоді як Абу-Дабі раніше обґрунтовував потребу у більшій свободі інвестиціями в нафтовидобувні потужності.

Агентство зазначило, що ADNOC продавала сиру нафту через тендери зі знижками. На цьому тлі Brent у понеділок торгувався близько 72 дол./бар., тоді як наприкінці квітня він перевищував 126 дол./бар.

Дані про інші країни Перської затоки показують нерівномірне відновлення постачання. За оцінками Vortexa, експорт Саудівської Аравії у червні становив 4,32 млн бар./добу, що на 3 млн бар./добу менше за рівень лютого. Видобуток Кувейту зріс до 1,65 млн бар./добу, утричі більше за травень, але на 1 млн бар./добу нижче рівня до конфлікту. Ірак експортував близько 780 тис. бар./добу, приблизно одну п’яту довоєнного рівня.

Для нафтопереробки та ринку дизельного пального ці дані є індикатором доступності сировини. Джерело не наводить окремих розрахунків щодо дизельного пального, але фіксує зміну балансу пропозиції нафти, від якого залежить маржа переробки та біржові котирування нафтопродуктів.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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