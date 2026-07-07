ОАЕ наростили видобуток понад 3,8 млн бар./добу після виходу з ОПЕК+

У червні видобуток нафти в ОАЕ перевищив 3,8 млн бар./добу, наблизившись до рекордного рівня. Зростання сталося після виходу країни з ОПЕК та ОПЕК+ 1 травня, а ADNOC паралельно продавала нафту через тендери зі знижками.

Додаткова сировина з ОАЕ посилила тиск на нафтові ціни та конкуренцію між виробниками

Reuters повідомило 6 липня з посиланням на джерела, що Об’єднані Арабські Емірати у червні збільшили видобуток нафти понад 3,8 млн бар./добу. Це найвищий рівень із квітня 2020 року та близький до історичного максимуму.

ОАЕ вийшли з ОПЕК та альянсу ОПЕК+ 1 травня. За даними Reuters, це дало країні змогу уникнути обмежень видобутку, тоді як Абу-Дабі раніше обґрунтовував потребу у більшій свободі інвестиціями в нафтовидобувні потужності.

Агентство зазначило, що ADNOC продавала сиру нафту через тендери зі знижками. На цьому тлі Brent у понеділок торгувався близько 72 дол./бар., тоді як наприкінці квітня він перевищував 126 дол./бар.

Дані про інші країни Перської затоки показують нерівномірне відновлення постачання. За оцінками Vortexa, експорт Саудівської Аравії у червні становив 4,32 млн бар./добу, що на 3 млн бар./добу менше за рівень лютого. Видобуток Кувейту зріс до 1,65 млн бар./добу, утричі більше за травень, але на 1 млн бар./добу нижче рівня до конфлікту. Ірак експортував близько 780 тис. бар./добу, приблизно одну п’яту довоєнного рівня.

Для нафтопереробки та ринку дизельного пального ці дані є індикатором доступності сировини. Джерело не наводить окремих розрахунків щодо дизельного пального, але фіксує зміну балансу пропозиції нафти, від якого залежить маржа переробки та біржові котирування нафтопродуктів.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.