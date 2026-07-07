Німеччина підвищує граничну ставку для тендерів на газові електростанції до €244 тис./МВт

Німеччина готує реформу, яка має зробити інвестиції у газові електростанції привабливішими. За даними Reuters від 6 липня, урядова коаліція погодила зміни до законодавства, які передбачають підвищення максимально допустимої ставки в тендерах із €173 тис. до €244 тис. за МВт.

Рішення пов’язане з планами провести у 2026 році тендери на 12 ГВт потужностей, переважно газових, для підтримки поступового виходу Німеччини з вугільної генерації. Одна третина тендерного обсягу має бути розміщена на півночі Німеччини, дві третини — на півдні. Галузева асоціація BDEW підтримала реформу, тоді як партія «зелених» розкритикувала її через ризик зростання витрат на газові електростанції.

Для європейського ринку це сигнал про збереження ролі газової генерації як ресурсу гнучкості у системі з високою часткою ВДЕ.

Для українських учасників ринку важливо, що Німеччина залишається однією з ключових цінових зон Європи: зміна вартості резервної та гнучкої потужності може впливати на майбутні цінові піки, маржинальну генерацію та загальну волатильність європейських спотових ринків.

Ризики

Головний ризик — зростання вартості системної гнучкості. Якщо підтримка газових станцій дорожчає, це може посилити дискусію про ціну резерву, балансування та кінцеву вартість надійності електропостачання. Для арбітражу це не створює негайного торгового сигналу на РДН, але є важливим регуляторним сигналом для оцінки майбутньої вартості вечірніх піків і дефіцитних годин.

Керівна директорка BDEW Керстін Андреае заявила, що зміни «забезпечують економічну життєздатність інвестицій у сучасні газові електростанції» на тлі зростання витрат.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.