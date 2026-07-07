Індійська MRPL зафрахтувала іракську нафту після часткового відкриття Ормузу

Обновлено: Июль 07, 2026. Тэги: , , , , , , , , ,

Індійська MRPL зафрахтувала іракську нафту після часткового відкриття Ормузу

Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd стала першою індійською державною нафтопереробною компанією, яка зафрахтувала судно для завантаження іракської нафти після часткового відкриття Ормузької протоки. Завантаження заплановане на 19–20 липня.

Повернення до фрахту з портів на захід від Ормузу показує обережне відновлення нафтової логістики

Reuters повідомило 7 липня з посиланням на три джерела у судноплавній галузі, що Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd зафрахтувала танкер Jasmin Joy для завантаження іракської нафти з термінала Basrah 19–20 липня.

MRPL стала першою індійською державною нафтопереробною компанією, яка зробила такий крок після часткового відкриття Ормузької протоки. Компанія експлуатує НПЗ потужністю 300 тис. бар./добу у штаті Карнатака. На запит Reuters електронною поштою MRPL не відповіла.

Джерела агентства зазначили, що індійські державні НПЗ мали труднощі із забезпеченням суден для завантаження нафти з портів на захід від Ормузької протоки. До порушення судноплавства внаслідок ізраїльсько-іранського конфлікту через цей маршрут проходила приблизно одна п’ята світових обсягів нафти й газу.

Новина важлива для балансу ринку, оскільки показує, що НПЗ починають повертатися до фрахту на маршрутах, які раніше були обмежені ризиками безпеки. Для ціноутворення на дизельне пальне це має значення через зв’язок між доступністю сирої нафти, завантаженням переробки та витратами на морську логістику.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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