Індійська MRPL зафрахтувала іракську нафту після часткового відкриття Ормузу

Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd стала першою індійською державною нафтопереробною компанією, яка зафрахтувала судно для завантаження іракської нафти після часткового відкриття Ормузької протоки. Завантаження заплановане на 19–20 липня.

Повернення до фрахту з портів на захід від Ормузу показує обережне відновлення нафтової логістики

Reuters повідомило 7 липня з посиланням на три джерела у судноплавній галузі, що Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd зафрахтувала танкер Jasmin Joy для завантаження іракської нафти з термінала Basrah 19–20 липня.

MRPL стала першою індійською державною нафтопереробною компанією, яка зробила такий крок після часткового відкриття Ормузької протоки. Компанія експлуатує НПЗ потужністю 300 тис. бар./добу у штаті Карнатака. На запит Reuters електронною поштою MRPL не відповіла.

Джерела агентства зазначили, що індійські державні НПЗ мали труднощі із забезпеченням суден для завантаження нафти з портів на захід від Ормузької протоки. До порушення судноплавства внаслідок ізраїльсько-іранського конфлікту через цей маршрут проходила приблизно одна п’ята світових обсягів нафти й газу.

Новина важлива для балансу ринку, оскільки показує, що НПЗ починають повертатися до фрахту на маршрутах, які раніше були обмежені ризиками безпеки. Для ціноутворення на дизельне пальне це має значення через зв’язок між доступністю сирої нафти, завантаженням переробки та витратами на морську логістику.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.