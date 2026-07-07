Maersk і Hapag-Lloyd частково повертають сервіс через Суецький канал

Maersk і Hapag-Lloyd 6 липня оголосили про відновлення окремих рейсів через Суецький канал у межах спільної мережі Gemini. Маршрут AE15 між Азією, Середземномор’ям і Європою має скоротити час перевезення приблизно на чотири тижні.

Повернення частини сервісів до Суецького каналу скорочує час перевезень між Азією та Європою

Reuters повідомило 6 липня, що Maersk і Hapag-Lloyd почали часткове повернення до Суецького каналу після оцінки безпеки. Компанії відновлюють окремі рейси в межах спільної мережі Gemini.

Йдеться про сервіс AE15, який поєднує Азію, Середземномор’я та Європу. За повідомленням Reuters, використання Суецького каналу має скоротити час перевезення приблизно на чотири тижні порівняно з альтернативними маршрутами.

Суецький канал є найкоротшим морським коридором між Європою та Азією. Reuters зазначило, що через нього припадало близько 10% світової морської торгівлі. Водночас Maersk повідомила, що інші сервіси Gemini залишаються без змін, а подальші рішення залежатимуть від стабільності в регіоні.

Для ринку нафтопродуктів ця новина має логістичне значення. Джерело не описує конкретні партії дизельного пального, але скорочення часу морського перевезення на напрямку Азія — Середземномор’я — Європа є важливим чинником для загальної вартості доставки, доступності суден і логістичних премій.

На тлі очікуваного зниження фрахтових ставок акції Maersk знизилися на 5,8%, а Hapag-Lloyd — на 2,7%. Це показує, що ринок одразу врахував можливий вплив коротшого маршруту на витрати морських перевезень.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.