ОПЕК+ у серпні збільшить цільові обсяги видобутку на 188 тис. барелів на добу

Сім країн ОПЕК+ 5 липня погодили серпневе коригування видобутку на 188 тис. барелів на добу. Рішення стосується добровільних скорочень, оголошених у квітні 2023 року, і зберігає для групи можливість прискорювати, призупиняти або розвертати повернення обсягів залежно від ринкових умов.

ОПЕК+ повертає частину добровільних скорочень, але залишає механізм гнучкого управління пропозицією

Саудівська Аравія, росія, Ірак, Кувейт, Казахстан, Алжир та Оман провели 5 липня 2026 року віртуальну зустріч для оцінки ситуації на світовому нафтовому ринку. За підсумками консультацій країни погодили виробниче коригування на 188 тис. барелів на добу з серпня 2026 року.

ОПЕК зазначила, що додаткові добровільні коригування можуть повертатися частково або повністю, залежно від розвитку ринкових умов. Група також підтвердила, що може збільшувати, призупиняти або скасовувати поступове згортання добровільних обмежень, зокрема вже реалізованих із листопада 2023 року.

Окремо підкреслено зобов’язання країн дотримуватися Декларації про співпрацю та компенсувати перевиробництво, накопичене з січня 2024 року. Наступна зустріч семи країн запланована на 2 серпня 2026 року.

Джерело: Terminal. За матеріалами: OPEC.