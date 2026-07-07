ОПЕК+ у серпні збільшить цільові обсяги видобутку на 188 тис. барелів на добу

Обновлено: Июль 07, 2026. Тэги: , , , , , , ,

ОПЕК+ у серпні збільшить цільові обсяги видобутку на 188 тис. барелів на добу

Сім країн ОПЕК+ 5 липня погодили серпневе коригування видобутку на 188 тис. барелів на добу. Рішення стосується добровільних скорочень, оголошених у квітні 2023 року, і зберігає для групи можливість прискорювати, призупиняти або розвертати повернення обсягів залежно від ринкових умов.

ОПЕК+ повертає частину добровільних скорочень, але залишає механізм гнучкого управління пропозицією

Саудівська Аравія, росія, Ірак, Кувейт, Казахстан, Алжир та Оман провели 5 липня 2026 року віртуальну зустріч для оцінки ситуації на світовому нафтовому ринку. За підсумками консультацій країни погодили виробниче коригування на 188 тис. барелів на добу з серпня 2026 року.

ОПЕК зазначила, що додаткові добровільні коригування можуть повертатися частково або повністю, залежно від розвитку ринкових умов. Група також підтвердила, що може збільшувати, призупиняти або скасовувати поступове згортання добровільних обмежень, зокрема вже реалізованих із листопада 2023 року.

Окремо підкреслено зобов’язання країн дотримуватися Декларації про співпрацю та компенсувати перевиробництво, накопичене з січня 2024 року. Наступна зустріч семи країн запланована на 2 серпня 2026 року.

Джерело: Terminal. За матеріалами: OPEC.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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