OPEC+ узгодила збільшення видобутку нафти у вересні: 547 тис. барелів на добу

Вісім країн OPEC+ домовилися про збільшення обсягів видобутку нафти у вересні 2025 року на 547 тис. барелів на добу. Це — частина поетапного виходу з обмежень, запроваджених у 2023 році. Причина — низькі запаси нафти на фоні стабільних ринкових умов. Рішення є гнучким: у разі зміни ситуації рішення можуть бути переглянуті. Країни залишаються зосередженими на стабільності ринку нафти.
Ситуація на ринку нафти
1. Глобальний ринковий і економічний фон
- Низькі запаси нафти свідчать про здорову ринкову кон’юнктуру.
- Стабільні економічні перспективи у світі дозволяють почати поетапне зменшення обмежень.
- Рішення OPEC+ підтримує цільову стабільність ринку нафти, що є ключовим для утримання цін.
2. Рішення щодо обсягів видобутку
- З 1 вересня 2025 року вісім країн здійснять збільшення на 547 тис. барелів на добу від рівня серпня.
- Це — четвертий щомісячний етап згідно з рішенням від 5 грудня 2024 року.
- Гнучкий підхід: рішення можуть бути призупинені або змінені залежно від ситуації.
3. Частка країн у вересневих квотах (тис. барелів/день)
- Саудівська Аравія: 9 978
- росія: 9 449
- Ірак: 4 220
- ОАЕ: 3 375
- Кувейт: 2 548
- Казахстан: 1 550
- Алжир: 959
- Оман: 801
4. Контроль, компенсація та зобов’язання
- Країни підтвердили повну відданість Декларації про співпрацю, зокрема — додатковим добровільним коригуванням.
- Зобов’язання компенсувати всі обсяги понад квоти з січня 2024 року залишаються в силі.
- JMMC (Об’єднаний міністерський моніторинговий комітет) здійснює контроль над дотриманням зобов’язань.
5. Вплив на ринок нафти й нафтопродуктів
- Поступове повернення на ринок обсягів, скорочених у 2023 році, може обмежити потенціал зростання цін у середньостроковій перспективі.
- Гнучкість рішень OPEC+ створює передумови для цінової стабільності, але може призвести до підвищеної волатильності у разі непередбачених змін попиту або геополітичних збурень.
- Збереження контролю за обсягами дозволяє регулювати ринок у реальному часі, що є важливим інструментом на фоні невизначеності з боку споживання та економіки Китаю, США й ЄС.
Джерело: Terminal
За матеріалами: opec.org