Нова цінова війна на нафтовому ринку: геологія, геополітика та фінанси

У 2025–2026 роках світовий нафтовий ринок стоїть на порозі масштабної цінової війни, зумовленої розбіжностями в ОПЕК+, зростанням видобутку у США та геополітичною нестабільністю. Очікується падіння цін на Brent до 40–50 дол./бар., причому «боєві дії» можуть виявитися гострішими, ніж у 2014–2016 роках, а тривалість тиску на ціни може сягнути 3–6 кварталів.
Цінова війна 2025–2026: карта факторів і наслідків
1. Ключові чинники
- Саудівська Аравія: перехід до стратегії «обсяг понад ціну» після відмови від спроб утримати ціль 90 дол./бар.; нарощення видобутку та експорту.
- Сланцеві компанії США: технологічний прогрес і гнучкість видобутку підтримують конкурентність попри фінансові ризики.
- Санкції: обмеження для росії, Ірану та Венесуели стримують їх участь у ціновій війні та розширення експорту.
- Геополітика: політика Трампа та внутрішні суперечності в ОПЕК+ підсилюють нестабільність попиту й пропозиції.
2. Порівняльні позиції ключових гравців
- США: видобуток 13,2 млн б/с, експорт сирої нафти 3,5–5 млн б/с і нафтопродуктів +4 млн б/с; собівартість сланцю 40–80 дол./бар..
- Саудівська Аравія: видобуток 9,3 млн б/с при потужностях 11–12 млн б/с; експорт близько 6 млн б/с; собівартість близько 20 дол./бар.; баланс бюджету потребує ціни >90 дол./бар. (можливе зниження до ~80 дол./бар. у разі реалізації Vision 2030).
- росія: видобуток 8,96–9,5 млн б/с; експорт сирої нафти 4,86 млн б/с і нафтопродуктів 2,7 млн б/с; собівартість близько 54 дол./бар. (Східний Сибір — ~35 дол./бар.); баланс бюджету за Urals ~60 дол./бар. (еквівалент ~68 дол./бар. для Brent).
- Іран: видобуток 3–3,3 млн б/с при потужностях 4,5–5,5 млн б/с; офіційний експорт трохи нижче 2 млн б/с; собівартість близько 26 дол./бар.; бюджет збалансовується при >160 дол./бар. (для зовнішньої торгівлі достатньо 50–60 дол./бар.).
3. Експортний потенціал КСА: «швидкий викид» пропозиції
- Заміщення внутрішнього споживання нафти газом/ВДЕ звільняє 350–600 тис. б/с для експорту.
- Запаси у сховищах: до ~125 млн бар. (Рас-Танура — ~39,2 млн, Янбу — ~31,1 млн, Хафджі — ~2,8 млн) плюс ~85 млн бар. у плавучих хранилищах.
- Сукупний додатковий експорт у перші 3–6 місяців — понад 3 млн б/с; Водночас бюджетні обмеження і потреби Vision 2030 обмежують тривалість «битви» приблизно одним роком.
4. Сланець США: можливості та межі стійкості
- Собівартість: основні сланцеві кластери ~40–45 дол./бар., старі проєкти ~30 дол./бар., нові — >70 дол./бар..
- Технологічний прогрес: приріст початкового дебіту у 2–4 рази за 2010–2025 роки (довші горизонтальні стволи, більше стадій ГРП, оптимізація).
- Фінансова вразливість: при цінах нижче 45–50 дол./бар. прибутковість швидко погіршується; при <40 дол./бар. різко скорочується видобуток поза ОПЕК+.
5. Ризики (оцінка впливу)
- Бюджетний ризик КСА (сильний): ціни <80 дол./бар. тиснуть на доходи та резерви, обмежуючи тривалість агресивного нарощення експорту.
- Координаційний ризик ОПЕК+ (середній/сильний): різні інтереси учасників загрожують узгодженості дій.
- Технічний ризик швидкого нарощення (середній): вихід за 12 млн б/с у КСА потребує значних капзатрат і часу.
- Санкційний ризик (середній): посилення тиску на росію/Іран/Венесуелу перерозподіляє потоки, але не знімає ціновий тиск.
- Попит/макро (середній): слабкі очікування попиту підсилюють тривалість «ведмежої» фази.
6. Сценарії з чіткими маркерами
Базовий сценарій
- Тривалість: 3–6 кварталів.
- Ціна Brent: <40–50 дол./бар. з фокусом на <40 дол./бар. якмовірну межу в окремі періоди.
- Видобуток: США −1,5–2 млн б/с; окремі країни ОПЕК+ −~1,5–2 млн б/с.
- Стратегічна мета КСА: зламати інвестиційний імпульс нових проєктів, щоб у наступному циклі ціни відновлювалися без швидкого повернення сланцевого зростання.
Песимістичний сценарій
- Тривалість: ближче до верхньої межі 3–6 кварталів.
- Ціна Brent: стійко <40 дол./бар..
- Наслідки: прискорене скорочення видобутку поза ОПЕК+; жорсткі умови фінансування для сланцю; глибше падіння інвестицій у нові проєкти (якісна заморозка капексу).
Оптимістичний сценарій
- Тривалість: коротша частина діапазону 3–6 кварталів завдяки частковій координації ОПЕК+.
- Ціна Brent: стабілізація в діапазоні ~40–50 дол./бар..
- Наслідки: помірне скорочення видобутку у США; збереження гнучкості сланцевої індустрії без масових виходів з ринку.
7. Порівняльна таблиця ключових гравців
|Країна/регіон
|Видобуток (млн б/с)
|Експорт сирої (млн б/с)
|Експорт нафтопродуктів (млн б/с)
|Собівартість (дол./бар.)
|Бюджетна рівновага / примітки
|США
|13,2
|3,5–5
|~4
|40–80 (сланцеві кластери)
|Ринковий сектор; чутливість до ціни <45–50.
|Саудівська Аравія
|9,3 (потужності 11–12)
|~6
|—
|~20
|Бюджетний баланс >90; потенційно ~80 за Vision 2030.
|росія
|8,96–9,5
|4,86
|2,7
|~54 (Східний Сибір ~35)
|Бюджетний орієнтир Urals ~60 (≈Brent ~68).
|Іран
|3–3,3 (потужності 4,5–5,5)
|<2
|—
|~26
|Бюджетна рівновага >160; зовнішня торгівля 50–60.
