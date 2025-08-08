Переговори Трампа і путіна тримають нафтові ринки у напрузі

Зустріч Трампа з путіним стала центральною темою тижня для товарних ринків. Brent повзе до 65 дол./бар., оскільки зниження санкційних ризиків для росії може «з’їдати» закладену у ціни премію за ризик; попри це, провал перемовин здатен повернути барель вище 70 дол..
Геополітичні драйвери та ціни на нафту
- Саудівська Аравія піднімає вересневі ціни: Saudi Aramco збільшила формульні ціни для партій із завантаженням у вересні, підвищивши офіційну ціну продажу (OSP) для Азії на 1,20 дол./бар. для легких сортів і на 0,90 дол./бар. для Arab Light — у руслі змін спреду Dubai M1–M3.
- Експорт нафти США сповільнився: у липні — 3,1 млн бар./добу (на 0,5 млн бар./добу менше, ніж у червні) — мінімум від жовтня 2021 року на тлі слабшого апетиту Азії на легку солодку WTI та триваючого бойкоту з боку Китаю.
- Ірак заявляє про швидке відновлення курдського експорту: оголошено готовність перезапустити 80 тис. бар./добу через нафтопровід Кіркук–Джейхан (зупинений із лютого 2023 р.), тоді як більшість курдського видобутку залишається офлайн через атаки дронів.
- Гаяна: четвертий FPSO від ExxonMobil: консорціум Stabroek ввів у дію One Guyana на 4 місяці раніше графіка; додаткові 250 тис. бар./добу потужності для розробки Yellowtail–Redtail.
- Індія нарощує спотові закупівлі: державна IOC купила 5 млн барелів (Бразилія, США, Лівія); загалом цього тижня — 22 млн барелів для хеджування ризиків зривів російського постачання.
- Ізраїль–Єгипет: довгострокова газова угода: контракт на 25 років вартістю 35 млрд дол., постачання з офшорного Левіафана 130 млрд м³ до 2040 р., середня ціна — 7,75 дол./ммBtu.
- Аргентина консолідує нафтові активи: YPF придбає «нафтоорієнтовані» активи TotalEnergies у Вака Муерта за 700 млн дол., додаючи 51 тис. акрів; національний видобуток зростає до 270 тис. бар./добу.
- Мексика переглядає заборону фрекінгу: десятирічний план Pemex передбачає оцінку потенціалу ГРП, щоб зупинити падіння видобутку.
- Chevron відновлює логістику з Венесуели: щонайменше три танкери повертаються; постачання до США можуть відновитися вже цього місяця, реактивовано угоду з Valero.
- Китай скорочує експорт РЗЕ: у липні — мінус 23%, відвантажено 5 994 т; ризики для ланцюгів постачання автопрому Заходу.
- BP: бразильська «знахідка» під питанням: родовище Bumerangue може не вийти на розробку через підвищений вміст CO₂ у пластах на глибині 500 м.
- Експорт сталі з Китаю — рекорд: у липні — 9,84 млн т, попри протекціонізм В’єтнаму та Південної Кореї; зростає частка напівфабрикатів.
- FAO: індекс світових цін на продовольство зріс до 130,1 пункту — максимум від лютого 2023 р.; рослинні олії та м’ясо перекрили здешевлення зернових і цукру.
Вплив подій на ринок
- Ціновий коридор Brent: ключова невизначеність перемовин задає діапазон 65–70 дол./бар. — послаблення санкційного ризику для рф тисне вниз, провал перемовин — тригер для ривка вгору.
- Роль ОСП Саудівської Аравії: підвищення азійських OSP підтримує премії у регіоні та створює «підлогу» для котирувань на тлі слабшого експорту США.
- Баланс постачання: додаткова пропозиція з Гаяни та потенційний перезапуск Кіркук–Джейхан частково компенсують ризики, пов’язані з росією та Венесуелою.
- Крос-ринкові сигнали: волатильність у РЗЕ та сталі посилює невизначеність витрат у нафтогазових ланцюгах, але вплив — опосередкований і середньостроковий.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com